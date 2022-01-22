وحش السيارات قادم .. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2022 الجديدة كلياً

مواصفات واسعار كيا سبورتاج 2022 مواصفات السيارة كيا سبورتاج الجديدة تتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تتمتع الإصدارات السابقة من السيارة سبورتاج بإعجاب جميع مستخدميها، لذلك يترقب المستخدمين للسيارة كيا سبورتاج في ثوبها الجديد الذي تم إضافة تحديثات جديدة عليه للافادة اى مشكلة في الإصدارات السابقة، وتعد السيارة كيا سبورتاج 2022 من فئة السيارات الرياضية المصممة للحركة السريعة والثبات على الطريق والتغير بين نظام القيادة من وقت لآخر، حتى يتناسب مع الطريق ومزودة بالعديد من أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية والفرامل ذات التحكم الإلكتروني الذي يصل ل6 سرعات مختلفة والمنعة للانغلاق وأماكن لتثبيت مقاعد خاصة بالأطفال .

المواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

تبلغ سعة الموتور 1600 سي سي بقوة 177 حصان وعزم دوران يبلغ 265 نيوتن، ناقل حركة مانيوال 7 مستويات وفرامل إليكترونية 6 مستويات، وقوة صلابة الوجهة الأمامية للسيارة كاميرات مراقبه حساسة لمراقبة السيارة من الخلف وحساسية الركن .

المواصفات الداخلية لكيا سبورتاج 2022

حينما نتحدث عن المواصفات الداخلية للسيارة سبورتاج الجديدة فإنه تتمتع بكابينة واسعة مقاعد جلد مخارج صوت ونظام إضاءة كامل للسيارة من الداخل والخارج ومكيف الهواء وكل هذه الكماليات تعمل بالتحكم الالكتروني شاشة تاتش بها العديد من المخارج الصوتية وتدعم التطبيقات الذكية إمكانية التحكم في حركة المقاعد والزجاج امامى عازل للصوت والحرارة التحكم في عجلة القيادة، مكيف الهواء ومفتاح ذكي- زر إدارة/ إيقاف المحرك- إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وامكانية طيّ المرايات الجانبية كهربائيًّا، وفتحة سقف كهرباء بانوراما والعديد من وساىل الترفيهية التي تشتمل عليها السيارة كيا سبورتاج 2022، كما أنه متوفر من السيارة 6 الوان احمر وأزرق وابيض واسود ورمادي غامق ورصاصي فاتح

اسعار السيارة كيا سبورتاج 2022

فقد أعلنت العديد من الشركات توفر الاصدار الجديد من السيارة كيا سبورتاج 2022 بأسعار متفاوتة في الأسواق، حيث يختلف السعر بحيث الفئة المطروحة منها وفرق عملات الدول فيبلغ سعر السيارة بالدولار الامريكي ما يقدر ب31 ألف دولار، بينما يبلغ سعر السيارة بالريال السعودي بسعر 94 ألف ريال وحتى سعر 132 ألف ريال سعودي بحسب اختلاف الفئة، بينما يتراوح سعر السيارة كيا في مصر ما بين 414 ألف جنيه و536 ألف جنيه على حسب الفئة.