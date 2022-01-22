الآن السعودية تشهد أنطلاق أحدث السيارات الكهربائية الجديدة وأنواعها بأسعار خيالية

أحدث السيارات الكهربائية الجديدة، منذ بداية العام الجاري 2022 بدأ العديد من الشركات المتخصصة بمجال صناعة السيارات بطرح سيارات كهربائية متعددة، التي نالت على روجاً كبيراً في الفترة الأخيرة، مما جعلها منافس قوي مع الكثير من السيارات لأنها تحمل مواصفات وتقنيات عالية الجودة، جعلت فئة كبيرة من الموطنين يرغبون بشراء السيارات، التي تحتوي على الكفاءة الموجودة بها، إلى جانب أنها تتوفر بأقل الأسعار، ويوجد الآن الكثير من السيارات الكهربائية الجديدة في المملكة العربية السعودية، التي تحمل مميزات كثيرة ومواصفات قياسية، هيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

أحدث السيارات الكهربائية الجديدة

أصبح يوجد في السوق السعودي للسيارات العديد من السيارات الكهربائية عالية الجودة وكفاءة كبيرة ومواصفات وتقنيات عالية الجودة منها:

سيارة أودي

تعتبر سيارة أودي من بين السيارات الكهربائية التي تدعم العمل بالدفع الرباعي، كما أن السيارة يوجد بها العديد من المزايا التي تشترك بفئة q5 ,q7 أودي.

كما أن السيارة تدعم العمل بمحرك مزود ببطارية ليثيوم بحيث تتمكن من السير حتى 284 ميل دون أن تكون بحاجة للشحن.

كما أن سعة بطارية المحرك التي تقبل بالليثيوم نحو 95 كيلو واط، كما أن سعر السيارة يصل نحو 60 ألف جنيه استرليني.

وتنتمي السيارة لأحدث وأقوى السيارات الكهربائية الجديدة 2022 بالسعودية.

سيارة ريماك

هذه السيارة تتميز بأنها تحتوي على 4 محركات كهربائية وتولد عنه قوة 1.888 حصان.

وتتمكن أن تزيد سرعتها حتى 60 ميل بالساعة أثناء 1.85 ثانية فقط، كما أن السيارة تتمكن من السير لمسافة تصل نحو 403 ميل بالساعة.

ومن الممكن شحنها لمرة واحدة فقط لا غير، قد تصل سعر السيارة في أسواق السيارات السعودية نحو مليون جنيه استرليني.

ويرغب فئة كبيرة من الأشخاص من امتلاكها.

سيارة مرسيدس