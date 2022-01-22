سعر ومواصفات سيارة كيا ريو Kia Rio هاتشباك 2021 أمر يرغب فيه معرفته العديد من المواطنين وسوف نذكر في هذا المقال فئات هذه السيارة والعديد من الخصائص المختلفة لها، كما سوف نذكر أسعارها و قوة المحرك ومميزاتها ومعايير الأمن والسلامة لها والمعلومات المختلفة حول هذه السيارة من حيث مظهرها الخارجي والداخلي.

مواصفات سيارة كيا ريو Kia Rio هاتشباك 2021

سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 تتميز بأن المحرك لها يوفر الوقود وهي رائعة بالنسبة للمناطق المزدحمة ومصممة بشكل مريح للسائق واستثنائي.

تدعم السيارة نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبها أنظمة أمان وسلامة عالية وتم تصنيعها من مواد ذات جودة عالية وهي من الداخل والخارج فخمة للغاية.

وتحتوي على تقنيات تكنولوجية رائعة ويوجد مصابيح أنيقة في هذه السيارة من الأمام كما تحتوي على شبكة أمامية علوية لونه اسود ومظهرها جذاب ويوجد بها مصابيح ضبابية ليد.

أداء السيارة على الطريق مميز والزجاج الخلفي لها محاط بإطار أسود رائع، كما تم إضافة لمسات من الكروم لاعطائها مظهر جذاب.

وتصميم السيارة الداخلي مميز ويوجد بها شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، كما يتوفر شاشة في منتصف العدادات أمام السائق يبلغ حجمها 4.2 بوصة.

معايير الأمن والسلامة لسيارة كيا ريو هاتشباك 2021

يوجد نظام التحكم في المناخ داخل السيارة كما تحتوي السيارة على أنظمة أمان مختلفة مثل نظام تجنب الاصطدام ونظام للتعرف على السيارات والمشاة وراكبي الدراجات.

ويوجد نظام يعمل على تنبيه السيارة إذا خرجت عن المسار المحدد ونظام لتحذير السائق إذا تشتت انتباهه.

هناك نظام للتحذير من الاصطدام يحمي السائق ويحذره من الاصطدام الأعمى.

كما يوجد نظام للتحكم في السرعة وآخر للمساعدة في تجنب حدوث التصادم من الخلف.

وهناك نظام للدخول بدون استخدام المفتاح ونظام صوتي وتحتوي السيارة على يو اس بي يمكن استخدامه لشحن الهاتف ببساطة.

مميزات Kia Rio Hatchback 2021

يتميز محرك سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 أنه رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1.4 لتر بينما قوته تبلغ 99 حصان وعزم الدوران لهذه الفئة 133 وتعمل بشكل أوتوماتيكي والسياره 6 سرعات.

ويوجد محرك آخر سعته 1 لتر ثلاثي الأسطوانات بقوة 118 حصان وعزم الدوران 172 ويعمل بسبع سرعات.

سعر سيارة كيا ريو Kia Rio هاتشباك 2021

يبلغ سعر سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 17,000 دولار أمريكي.

سعرها في المملكة 63 الف ريال سعودي.

بينما تكلفتها في الإمارات يبلغ سعرها 62 ألف 444 درهم إماراتي، وفي الكويت 5201 دينار كويتي.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات الخاصة بكل مواصفات سيارة كيا ريو هاتشباك 2021 كما ذكرنا قوة المحرك لعدة فئات لهذا النوع من السيارة ومواصفاتها الداخلية والخارجية ومميزاتها ومعايير الأمن والسلامة فيها.