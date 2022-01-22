الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار تنافسية

مواصفات وأسعار سيارة اف جي كروز نتطرق لها عبر ما يلي من تلك السطور المقبلة حيث تعد السيارة من أنواع الشاحنات التي لها عدد من الخصائص والتي تجعلها مميزة عن بقية أنوع الشاحنات، مع الإضافة للكثير من المميزات والسمات، والتي تعد من أكثر أنواع السيارات التي لها عدد من الخصائص البارزة في أدائها التشغيلي وقدرتها على العبور لأصعب الطرق ومن خلال ما يأتي توضيح لمواصفات شاحنة إف جي كروز وتكلفة شرائها.

مواصفات وأسعار سيارة اف جي كروز

نتحدث فيما يأتي تفصيلا عن المواصفات والأسعار للسيارة اف جي كروز والتي تعتبر مميزة لها كي تكون هي الشاحنة الأكثر تجهيزا بالكثير من المواصفات لقيادة أفضل وأكثر رفاهية، وعبر ما يلي توضيح لكل ما يهم العميل من موصفات خاصة بتلك الشاحنة:

مواصفات سيارة اف جي كروز

مواصفات سيارة اف جي كروز من أكثرها أهمية ما يلي:

مواصفات السيارة اف جي كروز تتمثل في قوة محركها وسرعته المميزة، حيث تبلغ القوة قرابة مائتين وثمانية وستين حصان.

السيارة محركها يبلغ من السعة ستة سلندر.

المحرك متصل بالفتيس من النوع الذي يعمل أوتوماتيكيا.

الناقل الحركي مقسم لعدد خمسة من السرعات.

الاستهلاك لطاقة الوقود في المتوسط تصل لحوالي تسعة ونصف لترا.

الاستهلاك لطاقة الوقود في المتوسط تصل لحوالي تسعة ونصف لترا. النظام الخاص بالسيارة هو من نوع الدفع الرباعي.

التكييف متواجد بالسيارة للتحسين من الجو أثناء القيادة والنوافذ مغلقة.

المقصورة قد تم الحرص على تغطيتها بخام المطاط وهذا ما يتيح سهولة تنظيفها.

السيارة محتوية على المشغل للسي دي، والراديو المدمج.

السيارة تحتوي على المدخلين أحدهما لليو إس بي والآخر لأي يو إكس.

الكاميرات الخلفية تتواجد بالسيارة.

المصابيح من النوع الليد.

المصابيح من النوع الليد. يتوفر بالسيارة أقوى نظم الصوت مع عدد ثلاث مكبرات للصوت.

العديد من اللمسات الجمالية بالتصميم الخارجي والداخلي للسيارة.

أسعار سيارة اف جي كروز

أسعار سيارة اف جي كروز متفاوتة بالسوق المحلي بالمملكة السعودية حيث بغت النسخة الأولى من السيارة إف جي كروزر سعر يقدر بنحو مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي.