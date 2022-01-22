عروض تقسيط هيونداي النترا من عبد اللطيف جميل في السعودية بالتقسيط لمدة 60 شهر

عروض تقسيط هيونداي النترا ، تقدم شركة aljfinance عبد اللطيف جميل عروض يومية من السيارات باختلاف ماركاتها، كما تقدم عروض تقسيط تصل مدتها إلى 60 شهر بدون دُفعات أولى وبدون أي مصاريف إدارية، وهناك مبادرة من قِبل الشركة بدفع القسط الأول عن العميل وأيضاً بدون كفيل تحت الهيئة الشرعية، وهذا ما يميز شركة عبد اللطيف جميل فالتقسيط عبر هذه الشركة مُيسر وسهل وقيمة التقسيط ليس بالأمر الصعب، ومن إحدى أهم العروض التي تقدمها الشركة عروض تقسيط سيارة هيونداي النترا على نوعين وهما إلنترا FLEET و إلنترا SMART وهذا العرض ساري حتى 31 يناير 2022 على مستوى أرجاء المملكة السعودية.

مواصفات Hyundai Elantra

سعة محرك السيارة 1.591 سي سي.

4 سلندر.

ناقل الحركة أتوماتيك بـ 6 سرعات.

159 حصان.

أقصى عزم 19.5 كجم عند 4500 لفة في الدقيقة.

طول السيارة 4.675 ملم.

عرض السيارة 1.825 ملم.

ارتفاع السيارة 1.430 ملم.

قاعدة العجلات 2.720 ملم.

وزن السيارة 1.750 كجم.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

نظام FCA للتفادي ضد الاصطدام الأمامي.

نظام SCC لثبات السرعة.

نظام RCCA للتفادي صد الاصطدام الخلفي.

نظام DAW لانتباه السائق أثناء القيادة.

نظام LFA للمحافظة على مسار السيارة.

نظام ABS لانغلاق الفرامل.

نظام EBD للتوزيع الالكتروني للفرامل.

نظام الحماية ضد السرقات.

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

عدد 8 مكبرات صوت عالية وقوية.

نظام صوتي بشاشة قياس 8 بوصة.

الآن يمكن شحن الهاتف لاسلكيًا.

شاشة 25 بوصة للعدادات.

شاشة ملاحة 25 بوصة.

فرامل إيقاف إلكترونية.

مكيف هواء يعمل أوتوماتيك.

عروض تقسيط هيونداي النترا في معارض عبد اللطيف جميل للتمويل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض على فئتين من سيارات Hyundai Elantra وهما فلييت و سمارت بتسديد أقساطها على 60 شهر :

هيونداي ألنترا 2022 فلييت بسعر 1.404 ريال سعودي كل شهر حتى 60 شهر. هيونداي النترا 2022 سمارت بسعر 1.450 ريال سعودية كل شهر حتى 60 شهر.

سعر Hyundai Elantra 2022 في السعودية

هيونداي النترا 2022 سمارت 1.6 لتر بسعر 66.165 ريال سعودي. هيونداي النترا 2022 جي ال 2 لتر بسعر 72.000 ريال سعودي. هيونداي النترا 2022 GLS 2 لتر بسعر 76.000 ريال سعودي.

صور سيارة هيونداي النترا 2022