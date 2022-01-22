الوحش الفرنسي وصل.. أسعار ومواصفات سيارة رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية 

سيارة رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية التي جاءت مع منظومة أداء قوية تعزز من سرعتها على الطريق، والتي تميزها عن غيرها من المنافسين، كما توفرت السيارة بباقة من أنظمة السلامة التي تعزز قيمتها بجانب أنظمة القيادة المختلفة، لذلك نطرح عليكم من خلال موقعنا أهم مواصفات السيارة وأسعارها في السوق السعودي 2022.

رينو كوليوس 2022

تعد سيارة رينو كوليوس 2022 من أكثر سيارات الـ SUV انتشار في السوق السعودي، وهي مميزة بما تحتويه من أحدث باقة لأنظمة السلامة، كما بها العديد من التجهيزات التي تجذب لها العميل للإقبال على شرائها، بينما هي ذات تصميم عصري يتسم بالفخامة، لحرص الصانع الفرنسي على تعزيزه من الخارج بباقة من التجهيزات والكماليات المميزة.

مواصفات سيارة رينو كوليوس

بلغت سعة محرك سيارة رينو كوليوس 2022 إلى 2500 سي سي متوفر في أربع أسطوانات.

كما تستهلك السيارة معدل 8 لتر من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر / ساعة.

وتصل سعة خزان الوقود لديها إلى 60 لتر، وتعتمد على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

بينما تصل سعة خزان الوقود للسيارة إلى 170 حصان مع عزم أقصى للدوران 233 نيوتن / متر، مع وصول للسرعة القصوى لــ 200 كيلو متر / ساعة.

وتنتقل السيارة من نقطة الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر / ساعة في غضون 10 ثوان تقريباً.

وكذلك تحتوي على خمسة مقاعد للسائق والركاب والكثير من الكماليات الداخلية، والتي من ضمنها بلوتوث لربط الهواتف المحمولة ونظام راديو اف ام وغيرهما الكثير من التجهيزات المميزة.

عوامل الأمان في سيارة رينو كوليوس موديل 2022

وقد حرص الصانع الفرنسي لسيارة رينو على مدها بأفضل عوامل الأمان والسلامة، والتي تعزز من قوتها على الطريق ومن أمثلة تجهيزات الحماية هذه ما يلــــــي:

تمتلك السيارة فرامل مانعة للانزلاق.

كما تتميز بوجود خاصية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

بينما تتوافر بها الوسائد الهوائية للسائق والركاب.

بالإضافة لنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

سعر رينو كوليوس موديل 2022 بالسعودية