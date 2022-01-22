لعاشقي الآمان والسرعة.. أسعار ومواصفات سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 في مصر

سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 في مصر التي أطلقتها جي بي غبور أوتو أثناء فاعليات معرض لايف درايف إكسبو للمرة الأولى في مصر، والتي تتميز بتصميم رياضي مميز وأنظمة تكنولوجية جديدة في السيارة، بالإضافة للعديد من تجهيزات الأمان القياسية، ونوفر لكم من خلال هذا المقال أبرز مواصفاتها وأسعار فئاتها في مصر.

شيري تيجو 7 برو

تتمتع سيارة شيري تيجو 7 برو بتصميم خارجي رياضي بداية من الشبكة الأمامية الكبيرة ومشتت الهواء السفلي مع لمسات من الكروم، وذلك وصولاً لمصابيح الضباب مع منظومة إضاءة ثنائية LED وكذلك المصابيح الأمامية مع إضاءة LED، بالإضافة إلى إشارات أمامية ديناميكية والتصميم الجانبي مع عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، وزجاج جانبي ملون يحيط به إطار من الكروم.

مواصفات شيري تيجو 7 برو موديل 2022

وتقدم شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بمحرك من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر تربو.

كما يولد قوة 154 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن متر عند 1,750-4,000 دورة بالدقيقة.

بينما يتصل المحرك بناقل حركة CVT مع نظام تعليق خلفي مالتي لينك (Muitilink).

وتأتي السيارة بعرض 1842 ملم وطول 4500 ملم، كما يعد الارتفاع الكلي 1746 ملم وقاعدة العجلات 2670 ملم ومساحة صندوق الأمتعة 1500-475 لتر.

كما تتميز السيارة بالعديد من الكماليات الداخلية والتي أبرزها ناقل الحركة الإلكتروني وفرش المقاعد من الجلد و6 سماعات حساسة للسرعة.

بالإضافة إلى شاشة عدادات بقياس 7 بوصات وعجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وسخانات بالزجاج الخلفي ومثبت سرعة وفتحات تكييف خلفية.

وتتمتع السيارة بلمسات من الكروم والمرايا الجانبية الكهربائية مزودة بإشارات وقضبان سقفية وإشارة أمامية ديناميكية.

أنظمة الأمان والسلامة في سيارة شيري تيجو 7 برو 2022

وتمتلك السيارة العديد من تجهيزات الأمان التي أبرزها مكابح يد إلكترونية وكاميرا الرؤية الخلفية.

كما مزودة بوسائد هوائية أمامية ووسائد هوائية جانبية.

بينما تزود ببرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات.

وكذلك مكابح مضادة للانغلاق وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً.

بالإضافة إلى تحذير المسافة الخلفية وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية.

أسعار سيارة شيري تيجو 7 برو 2022 في مصر