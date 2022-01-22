40 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية الجودة

40 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية هذا ما يبحث عنه كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية مع دخول العام الجديد 2022 لمعرفة أفضل وأرخص السيارة المتاحة داخل المملكة فالجميع يبحث عن سيارة بسعر مناسب ولكن تحتوي على نفس المواصفات والإمكانيات الموجودة في السيارات الفخمة وفيما يلي سوف نوضح أرخص السيارات الحديثة في السعودية.

40 ألف ريال أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

سيارة هيونداي سوناتا

تتوفر السيارة داخل المملكة السعودية بثلاث فئات يبلغ سعر الفئة الأولى 74 ألف ريال سعودي والفئة الثانية 97 ألف ريال سعودي والثالثة 95 ألف ريال سعودي.

بثلاث فئات يبلغ سعر الفئة الأولى 74 ألف ريال سعودي والفئة الثانية 97 ألف ريال سعودي والثالثة 95 ألف ريال سعودي. تحتوي السيارة من الأمام على نظام دفع.

يمكنها السير بسرعة 100 كيلومتر في زمن 9.5 ثانية فقط.

تبلغ سعة محرك السيارة 2.4 لتر ويعمل بقوة 171 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة حوالي 221 نيوتن لكل متر.

تصل أقصى سرعة للسيارة حوالي 288 كيلو متر خلال الساعة الواحدة.

سيارة شيري E-5

يصل سعر سيارة شيري E5 داخل المملكة العربية السعودية حوالي 67 ألف ريال سعودي.

تبلغ سعة محرك السيارة 1.8لتر ويعمل بقوة 130 حصان.

أقصى عزم دوران محرك السيارة حوالي 170 نيوتن لكل متر.

تنطلق السيارة بسرعة من صفر حتى 100 كيلومتر في خلال 6.3 ثانية فقط.

تباف أقصى سرعة للسيارة حوالي 185 كيلومتر خلال الساعة ولذلك فهي من أسرع السيارات الموجودة في هذه الفئة.

سيارة جي أي سي GA3:

تتوفر داخل المملكة السعودية بفئتين يبلغ سعر الفئة الأولى 48 ألف ريال سعودي والفئة الثانية 54 ألف ريال.

تعمل السيارة بمحرك تصل سعته 1.6 لتر ويعمل بقوة 120 حصان.

أقصى سرعة المحرك تبلغ 175 كيلومتر خلال الساعة.

تستطيع السيارة السير من صفر حتى 100 كيلومتر في غضون 10.5 ثانية فقط.

سيارة بريليانس FRV cross