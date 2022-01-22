فئات واسعار سيارات سكودا ومواصفات كل فئة اسعار سكودا كودياك في السوق المصري

فئات واسعار سيارات سكودا ومواصفات كل فئة هي من أهم النقاط التي يبحث عنها بعض الناس التي تحب السيارات العائلية، حيث أن سكودا هي ماركة سيارة رفيعة الذوق والجودة والأداء، وهي سيارة رياضية لها الكثير من الاستخدامات، وتعتمد على نظام الدفع الكامل للعجلات الأمامية والخلفية، وهي من طراز SUV وهو الطراز المدمج للعائلة، ولذلك يقوم بشراء هذه السيارة الكثير من أصحاب المشاريع والآباء، حيث أن هذه السيارة تتحمل الكثير من المسافات، وتعطي سرعات عالية ومواصفات رائعة.

فئات واسعار سيارات سكودا

تمتلك سيارات سكودا الكثير من المواصفات ومنها ما يلي:

مواصفات سيارة سكودا كودياك فيس ليفت لعام 2022

حيث أن هذه السيارة اهم ما يميزها هو وجود المحركات بتقنية عالية الجودة.

فالمحرك الأول RS له سعة تصل إلى 2000 سي سي وقوة 245 حصان.

وبها ناقل حركة يعمل أتوماتيك 7 سرعات.

أما المحرك الثاني فهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان.

كما أن ناقل الحركة أتوماتيك 6 سرعات، والمحرك الثالث بسعة 200 سي سي وبقوة 190 حصان وناقل الحركة أتوماتيك 7 سرعات.

كما أن السيارة بها عزم دوران يصل إلى 330 نيوتن / متر.

تحتوي السيارة على نظام حقن إلكتروني وبها نظام فرامل ABC وبها مثبت للتحكم في السرعة.

حيث تمتلك تلك السيارة العديد من العناصر الترفيهية مثل 10 من مكبرات الصوت تم توزيعها في جميع أنحاء السيارة.

وتتميز بإمكانية اتصال الصوت بالهاتف المحمول.

أسعار سيارات سكودا في السوق المصري

يحتوي السوق المصري على 6 فئات من سيارات سكودا كودياك 2022الرائعة، حيث أن أسعارهم كما يلي:

الفئة الأولى من سكودا كودياك لعام 2022 بسعر 580 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية من سكودا كودياك لعام 2022 بسعر 630 ألف جنيه مصري.

كما أن الفئة الثالثة من سكودا فيتم عرضها بسعر 720 ألف جنيه مصري.

الفئة الرابعة من السيارة سكودا للعام الجديد يتم عرضها في الأسواق بسعر 760 ألف جنيه مصري.

سكودا كودياك موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 795 ألف جنيه مصري.

الفئة السادسة من سكودا كودياك لعام 2022 بسعر820 ألف جنيه مصري.

تعد سيارات سكواد من بفئاتها المختلفة باهظة الثمن وهذا يرجع إلى تصميم السيارة الداخلي والخارج وإمكانيات السيارة العالية وهذه الأسعار تناسب بعض الأشخاص والبعض الآخر لا تناسبهم.