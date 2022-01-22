تبدأ بـ37 ألف ريال ارخص وأقوي سيارات حديثة صينية 2022 في السوق السعودي بمواصفات جبارة

أعلنت السوق السعودية عن توافر عدة سيارات جديدة بها صُنفت بأنها أرخص السيارات الصينية 2022 وكانت السيارة باقة مختلفة من السيارات ومتعددة فمنها الـ SUV الرياضية متعددة المهام والسيدان والكروس أوفر وكذلك الهاتشباك، وبالرغم من أن أسعار السيارات رخصية ومناسبة لفئات مجتمعية متوسطة وتحت المتوسط إلا أنها تتميز بإمكانيات قد تماثل إمكانيات أغلى السيارات وسنوضح لكم بشكل تفصيلي تفاصيل كل سيارة وأسعارها في السعودية.

أرخص السيارات الصينية 2022 في السوق السعودية

شيري اريزو 3 2022

مواصفاتها:-

سعة المحرك تبلغ حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوة الموتور تبلغ 107 حصان.

يتكون موتور السيارة من أرب أسطوانات ومزوجة بناقل حرة أوتوماتيكي مكون من عدة سرعات.

في مدة زمنية قدرها 13 ثانية تصل السيارة من السكون إلى 100 كيلو متر مسافة.

سعر السيارة في السوق السعودية للسيارات يتراوح بين 42.100 إلى 44.500 ريال سعودي.

2. ام جي 5 2022

مواصفاتها:-

تتراوح أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي بين 47.900 إلى 59.975 ريال سعودي.

موتور السيارة قوي وسعته تبلغ 1500 سي سي ومكون من أربع أسطوانات.

قوة الموتور 112 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة هو 150 نيوتن لكل متر وناقل الحركة الأوتوماتيكي من النوع CVT.

أقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة.

تحتوي السيارة من الأعلى على فتحة سقف بانورامية.

3. شانجان السفن 2022

مواصفاتها:-

تتراوح أسعار السيارة في السوق السعودية من 37 ألف و835 ريال إلى 42 ألف و435 ريال سعودي.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 145 نيوتن لكل متر وقوته الحصانية تبلغ 105 حصان.

سعة موتور السيارة تبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر) ومزودة بتفيس أوتوماتيكي مكونمنأربع أسطوانات.

تعمل السيارة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

التوزيع الأوتوماتيكي للفرامل ومزودة بحساسات خلفية تساعد في ركن السيارة.

تحتوي على أكثر من وسادة هوائية.

4. شيري تيجو 2 2022

مواصفاتها:-