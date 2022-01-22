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عمر شويل - جدة تخفيض يصل إلى ربع الثمن على سعر تويوتا كامري GLE هايبرد موديل 2022، تتميز سيارة كامري وخاصة فئة GLE بأنها إقتصادية من الطراز الأول؛ نظراً لأنها مزودة بمحرك هجين، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل ABS ،نظام الثبات الالكتروني،حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان. نتناول اليوم أبرز مواصفات كامري GLE هايبرد موديل 2022 والتجهيزات الداخلية والخارجية لتلك الفئة، كما نكشف لكم عن أقوى عرض على السيارة من قبل عبداللطيف جميل وكيل تويوتا بالمملكة، وذلك بتخفيض يقترب من ربع الثمن وخصم يصل إلى حوالي 28 ألف ريال.

تخفيض سعر تويوتا كامري GLE هايبرد 2022

تتميز فئة GLE هايبرد الجديدة من تويوتا بمحرك رباعي الإسطوانات هجين سعة 2500 سي سي، وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي مع جيربوكس بنظام أوتوماتيك CVT، يمكنك هذا المحرك الاقتصادي من السير مسافة 26 كيلو متر بإستخدام لتر واحد بتقييم ممتاز ويولد قوة تعادل 215 حصان.انخفض سعر كامري هايبرد جي ال اي 2022 مؤخراً ضمن تخفيضات السيارات بمعارض عبد اللطيف جميل، وأصبحت تتوفر بسعر 99 ألف و700 ريال بدلا من 127 ألف و650 ريال والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتميز السيارة بفتحة سقف مع إضاءات ليد بالكامل، ليد نهاري وانوار ليد عالي واطي، شبك أمامي ضخم باللون الاسود، كشافات ضباب أمامية ليد وحساسات امامية وتحكم ريموت.، كما تتميز سيارة تويوتا كامري هايبرد GLE الجديدة بجنوط ألومينيوم مكحله مقاس 18 انش، تطعيمات كروم في كافة أنحاء السيارة واشارات على المرايا الجانبية. التصميم الخارجي مزود بجناح خلفي والسيارة بها كاميرا خلفية مع اربع حساسات خلفية بالاضافة إلى كشاف ضباب خلفي.

كامري جي ال اي موديل 2022

تجهيزات داخلية مثالية لفئة جي ال اي هايبرد من تويوتا كامري الجديدة، حيث تتميز السيارة بجلنط كهربائي وإمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، مقاعد قماش وكرسي السائق بتحكم كهربائي، زجاج كهربائي اوتو لمسه واحدة ونظام سنترلوك للسائق والراكب، عجلة قيادة مكسوة بالجلد وأزرار للتحكم في مثبت السرعه، عداد رحلات، والنظام الصوتي والبلوتوث. السيارة مجهزة كذلك بشاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مكيف يدوي بتحكم منفصل مع فتحات تكييف خلفيه، منفذ طاقة ومنفذ يو اس بي بالاضافة إلى شاحن لاسلكي في تويوتا كامري هايبرد جي ال اي 2022.