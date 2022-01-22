ب 800 ريال أرخص وأقوي عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

800 ريال أرخص وأقوي عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021، بسبب ما يتعرض له سوق السيارات السعودي بارتفاع طفيف في أسعار السيارات بالمملكة العربية السعودية يرغب العديد من العملاء السعوديين بالاستحواذ على سيارة سوزكي فيتار 2022، من خلال الكثير من أنظمة التقسيط المتنوعة والمريحة للغاية التي تحرص على تقديمه شركات متعددة موجودة بالمملكة العربية السعودية ومن بينها شركة عبد اللطيف جميل، والآن بإمكان محبين السيارة امتلاكها بقسط شهري يبدأ من 800 ريال سعودي.

800 ريال أرخص وأقوي عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

قد كشفت شركة عبد اللطيف جميل عن أبرز عروض تقسيط السيارات ومن بينها سيارة سوزوكي فيتار التي توفرها لك بتقسيط على مدار 60 شهر يعادل خمس سنوات، وعلى أن تكون قيمة القسط الشهري نحو 800 ريال سعودي.

التي توفرها لك بتقسيط على مدار 60 شهر يعادل خمس سنوات، وعلى أن تكون قيمة القسط الشهري نحو 800 ريال سعودي. ولا تشترط دفع مقدم، ولكن الدفعة الأولى تبلغ نحو 38.242 ريال سعودي، أما بالنسبة للدفعة الأخيرة 29.010 ريال سعودي، كما أن الشركة تمكنت من أن توفر أطول فترة سداد مع إتاحة زيادة القيمة الضريبية المضافة لسيارة سوزوكي فيتار

على حسب القسط والدخل الشهري للعميل، أما بالنسبة لسعر السيارة نقداً بالسوق السعودي يبلغ نحو 72.077 ريال سعودي.

سيارة سوزوكي فيتار تنتمي للسيارات الرخيصة في السوق السعودي، ولكن يوجد بها الكثير من الإمكانيات التي تدخل بمنافسة كبيرة مع السيارات التي تحمل نفس المواصفات .

مواصفات سيارة سوزكي فيتارا 2021

تتمتع السيارة بالكثير من المميزات والمواصفات والتجهيزات ومن بينها الآتي:

طول السيارة يبلغ نحو 4 متر أما العرض قد يصل نحو متر ونصف.

سعة المحرك تصل نحو 1600 سي سي، وينتج عنه قوة تعادل 120 حصان.

أما بالنسبة لعزم الدوران الخاص بالسيارة يصل نحو 156 نيوتن لكل متر.

السيارة تحتوي على نوافذ جانبية مطلية بمادة الكروم، مع توفير زجاج قوي يمنع وصول أي ضوضاء.

مزايا سيارة سوزوكي فيتارا 2021