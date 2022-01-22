السيارة الفضائية العائلية الجذابة...سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل السعودية بمميزاتها ومواصفاتها الخرافية جدا

سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل السعودية، سيارة هيونداي ستاريا 2022 والتي أعلنت عن إطلاقها شركة هيونداي داخل المملكة العربية السعودية والتي تحتوي على الكثير من المواصفات والمميزات التي يبحث عنها كل مواطن داخل المملكة مما جعلها بمثابة حُلم للكثير حيثُ تحتوي على كثير من وسائل الأمان بالإضافة أنها مناسبة للعائلات وتتيح العديد من وسائل الراحة للسائق عند القيادة.

سيارة هيونداي ستاريا 2022 داخل السعودية

مواصفات سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحتوي السيارة على العديد من المواصفات القياسية ومن أهمها:

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية كما يوجد مصابيح على جوانب الشبكة من الأمام.

وتحتوي من الخلف على مصابيح ليد توجد في وضع رأسي مختلف عن باقي السيارات.

تحتوي السيارة على جنوط بحجم 18 بوصة.

تحتوي سيارة هيونداي ستاريا موديل 2022 على بابين من الأبواب المنزلقة وتحتوي على نوافذ كبيرة الحجم.

تم طلاء مقابض الأبواب والمرايا وشعار السيارة بمادة الكروم كي يعطيها جاذبية خاصة.

يتميز شكل السيارة من الخارج بأنه أقرب إلى سفينة الفضاء.

مميزات سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحتوي السيارة على مجموعة من المميزات التي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى وهي:

تتميز السيارة بوجود لوحة عدادات رقمية.

تم صناعة المقاعد من مواد عالية الجودة كما تتميز باتساع حجمها من الداخل.

تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه وأهمها وجود شاشة ترفيهية مقاسها 10.25 بوصة.

تتميز بوجود خاصية الاسترخاء حيثُ يمكن التحكم في المقاعد الخلفية بالوضع الذي نريده.

وتتميز بوجود مكيف الهواء يعمل على توزيع الهواء داخل أركان السيارة من الأمام والخلف.

تتميز السيارة بشكلها الجديد والفخم حيثُ تحتوي على إضاءة محيطية بعدة ألوان مختلفة ترضي كل الأذواق.

عناصر الأمان المتاحة في سيارة هيونداي ستاريا 2022

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان أهمها:

وتحتوي المقاعد الخلفية على حزام أمان.

تحتوي السيارة على نظام EBD ونظام ABS.

تحتوي على جهاز إنذار في حالة التعرض لأي صدمات كما تحتوي على مثبت سرعة.

سعر سيارة هيونداي ستاريا 2022