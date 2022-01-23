أرخص وأقوي عروض التقسيط..ب 800 ريال بدن مقدم عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية

ب 800 ريال بدن مقدم عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021، يبحث الآن الكثير من الشباب والموطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتار الجديد للسيارة التي تتمتع بمواصفات فائقة الجودة، حيث أن السيارة تعتبر من أهم نوعيات السيارات المتداولة بين الموديلات الحديثة التي تحتل السوف المحلي للمملكة العربية السعودية والأسواق العالمية، ونحن من خلال هذا التقرير سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل التي تتعلق بالسيارة وكل ما يتم البحث عليه من قبل محبين السيارة في الوقت الحالي فقط تابعونا.

ب 800 ريال بدن مقدم عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

أعلنت شركة عبد اللطيف عن إمكانية تقسيط سيارة سوزوكي فيتار على مدار خمس سنوات مما جعل العديد من العملاء ينتظرون التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالعرض التقسيط للسيارة وهو:

تقسيط سيارة سوزوكي فيتار على مدار خمس سنوات، ومن الممكن أن يتم سداد ثمن السيارة بأقساط شهرية 800 ريال سعودي.

على مدار خمس سنوات، ومن الممكن أن يتم سداد ثمن السيارة بأقساط شهرية 800 ريال سعودي. الدفعة الأولى من ثمن السيارة يبلغ نحو 83 ريال سعودي.

أما قيمة الدفعة الأخير لامتلاك السيارة يبلغ نحو 19 ألف ريال سعودي، على أن تكون نسبة الفائدة السنوية تبلغ نحو 15%.

أما الضريبة المضافة تقدر نحو 14 ألف ريال سعودي، وسعر السيارة دون الضريبة المضافة يبلغ نحو 35 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتار 2021

السيارة تدعم الكثير من المواصفات التي تبهر بها العديد من المواطنين ومنها الآتي:

تملك سيارة سوزوكي فيتار سعة محرك نقدر بنحو 1600 سي سي، السيارة مكونة من 4 سلندر، ويدعم العمل بحوالي 6 سرعات متنوعة.

سعة محرك نقدر بنحو 1600 سي سي، السيارة مكونة من 4 سلندر، ويدعم العمل بحوالي 6 سرعات متنوعة. كما أن يوجد بالسيارة ناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيك، وذات قوة عزم تعادل 120 نيوتن متر.

وكما أن أبعاد سوزوكي فيتار تتمثل في طول السيارة 4.42 متر، عرض السيارة تبلغ نحو 1.82 متر، وارتفاع يبلغ نحو 1.71 متر، وطول العجلات 2.5 متر.

كما أن السيارة مزودة بنحو 16 صباب، ويوجد بها خزان صغير بحجم 47 لتر.

تقوم السيارة بقطع مسافة 100 كليو متر بالساعة الواحدة وتعد هذه السرعة القصوى للسيارة.

ما مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2021