الأسطورة المذهلة.. سيارة كيا موهافي 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة كيا موهافي تعد من أكثر أنواع الشاحنات التي لها الكثير من المميزات، ومن أهمها القوة والثبات العالي لهذا الموديل الذي قد تم تصنيعه بكوريا والمطروح بالأسواق، ومن خلال الاستعانة بالتجهيزات التي تتوفر بالسيارة تكون رحلة القيادة لتلك السيارة هي الأكثر أمنا ومتعة، عبر عدد من المواصفات التي تتواجد بموديل سيارة من كيا موهافي له الكثير من المميزات، وهذا ما سنتطرق له عبر وصف كامل ومراجعة شاملة للسيارة، ومن خلال الآتي من السطور أهم المواصفات الخاصة بالسيارة، وتكلفة شراءها.

مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية

المواصفات والاسعار للسيارة كيا موهافي 2022 من بينها ما سنقوم بطرحه من خلال ذلك المقال من تلك النقاط المقبلة والتي نخص فيها بالذكر كل ما تمتاز به السيرة من الداخل وميكانيكا السيارة فيم يخص محركها، وعبر الآتي توضيح للمواصفات عن نتعرف على مواصفات سيارة كيا موهافي 2022 من خلال ما يلي من تلك النقاط القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ألفين سي سي.

النوع الخاص بالناقل الحركي المقترن بالمحرك هو من النوع الأوتوماتيكي.

القوة الخاصة بمحرك السيارة تصل للقيمة مائتين خمسة وسبعين حصان.

السرعة القصوى لهذه السيارة تصل لنحو مائتين وعشرين كيلو متر لكل ساعة.

عزم الدوران الخاص بمحرك سيارة من موديل كيا موهافي يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة تتدرج لعدد ثمانية سرعات.

المحرك الخاص بالسيارة يدور أربعة آلاف وأربعمائة لفة.

الطول الخاص بالسيارة أربعة ونصف متر.

سعة المحرك من الوقود ثلاثة ونصف لتر.

تتوفر كل سبل الأمان للقيادة بأفضل السبل، ومنها الفرامل والتي تعمل بنظام إي بي إس.

المرايا من جوانب السيارة تعمل بشكل أوتوماتيك.

جنوط السيارة بالمقاس ثمانية عشر بوصة.

اسعار سيارة كيا موهافي

اسعار سيارة كيا موهافي تعد بادئة من مائة ستة وثلاثين ريال سعودي، ويتوفر منها عدد نسختين وكل نسخة لها سعرها والأسعار أيضا تشمل السعر للنسخة الأحدث والتي تبلغ مائة ثلاثة وثمانين ألف ريال.