الفخامة والمتانة.. سيارة لكزس LX 2022 الجديدة كلياً في سوق السيارات بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات سيارة لكزس LX نتعرف عليها عبر تلك السطور حيث تعد السيارة من هذا النوع لها العديد من المزايا والتي من أبرزها قوة التصميم وبراعته، حيث تعتبر السيارة من الموديلات التي لها الكثير من السمات المميزة، والتي من أهمها أداء التشغيل العالي لفترات طويلة، ومن خلال تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أفضل المعلومات عن السيارة، وكذلك أهم المواصفات التي تخص الشاحنة من هذا النوع، وبالنسبة لتكلفة شراء السيارة نتعرف عليها عبر الآتي.

مواصفات سيارة لكزس LX

المواصفات والاسعار لشاحنة من موديل سيارات لكزس LX من أكثر ما يبحث عنه مختلف العملاء حيث تعتبر السيارة حاملة للكثير من الواصفات التي تؤهلها لكي تكون هي الأفضل من حيث قوة الأداء ومدى الثبات على الطريق مع براعة القيادة لهذه السيارة بسبب ثبات عجلاتها ذات القاعدة المناسبة والتي تمر بأصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي من تلك السطور نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات:

مواصفات ومميزات سيارة لكزس lx بالسعودية

السيارة بمحرك قوي، ويسع لثلاثة لترات من الوقود.

المحرك يدور بعدد لفات أكثر من أربعة آلاف لفة في الدقيقة.

متوفرة بعدد ستة وعشرين طراز.

الفتيس المقترن بالمحرك من النوع الأوتوماتيك وقد تم تقسيمه لعدد خمس سرعات.

التسارع الخاص بالسيارة يقي من الانزلاق.

التجهيزات الخاصة بالسيارة من أهمها المكابح التي تمنع الانغلاق.

يتوفر المسند الخاص بالذراع أثناء القيادة.

الصندوق الخاص بوحدة التحكم متوفر بالسيارة.

الأضواء الخاصة بمصابيح السيارات من نوع ليد.

السيارة من النوع المتعدد الاستخدامات وعجلاتها تصلح للسير بأصعب الطرق.

يتوفر التكييف بداخل مقصورة السيارة لمزيد من الراحة طوال فترة القيادة.

عدد المقاعد ثمانية.

طول السيارة يتجاوز الخمسة مترات.

اسعار سيارة لكزس LX

اسعار سيارة لكزس LX بمعارض المملكة السعودية تكون على حسب الفئة الخاصة بالسيارة، حيث تختلف الملحقات، والمواصفات وعليه أيضا تختلف القيمة السعرية الخاصة بالسيارة، وسعر الطراز المنتمي لفئتها الأولى يصل لنحو مائة اثنين وسبعين ألف ريال سعودي، وبالنسبة للفئة الثانية يتوفر طراز بالسعر مائة ثلاثة وثمانين ألف ريال.