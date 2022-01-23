نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla cross 2022 المواصفات والصور والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم أطلقت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في عالم السيارات تحفتها الفنية تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla cross 2022 الهاتشباك المميزة، ذات المواصفات والإمكانيات عالية الجودة، تملك العديد من المميزات التي تجعلها ضمن قائمتك، مركبة متعددة الاستخدامات، قد لا تكون بنفس قوة المنافسين من ذات الفئة، لكنها بتأكيد تستحق التجربة، قيادتها ممتعه وآمنة، تأتي بتصميم خارجي جذاب، أنيق بشكل بسيط، المساحة الداخلية ممتازة، تتناسب مع حجم السيارة، محرك كروس من النوع الاقتصادي الموفر في الوقود، إليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

تويوتا كورولا كروس Toyota Corolla cross 2022

تلك السيارة الرائعة من فئة الكروس أوفر المدمجة تتوفر بثلاث فئات مختلفة، مع نظام الدفع الأمامي أو الرباعي حسب رغبة العميل، مساحة التخزين الداخليه لها تبلغ 25،5 قدم مكعب، معها ضمان خمس سنوات على مجموعة ناقل الحركة، من مميزاتها أيضا توفر صيانة مجانية لمدة عامين، وضمان على السيارة بالكامل لمدة 3 سنوات، سعرها العالمي يبلغ 25 ألف دولار للفئة الأساسية.

تصميم تويوتا كورولا كروس 2022 الخارجي

تملك سيارة Corolla cross إصدار هذا العام تصميم رياضي جذاب، على غرار شقيقتها راف 4، المقدمة تشتمل على شباك أمامية سوداء قوية، ومن حولها مصابيح، وكشافات مخصصة للرؤية الضبابية لتجعلها أكثر وضوحاً قدرالإمكان، سقف السيارة يحتوي على قضبان على الجانبين بشكل أنيق، يدعم الشكل الخارجي وجود جنوط قياس 17 أو 18 بوصة حسب الطراز.

المقصورة الداخلية Toyota Corolla cross 2022

الجلوس بمقصورة كروس الداخلية يشعرك بالراحة والفخامة، مع خمس مقاعد مصنوعة من أجود أنواع اقماش الناعم، المخصص لراحة الراكبين، عند الجلوس لساعات طويلة داخل السيارة، المقصورة مزودة بإضاءة داخلية، وشاشة 7 أو 8 بوصة حسب الفئة، ونظام صوت قوي وواضح، 9 مكبرات، متاح إستبدال القماش بالجلد بالفئات الأعلى، وفتحة سقف.

قوة أداء كورولا كروس 2022 وأنظمة السلامة

تدعم تويوتا كروس مجموعة ممتازة من أنظمة الأمان الي تساعد قائد السيارة على القيادة، في أصعب الظروف بكل آمان، يتوفر مكافح للطواريء تعمل بصورة ذاتية، ونظام تثبيت السرعه، واكتشاف النقطة العمياء، والمشاه والدراجات، كما تشتمل على 9 وسائد هوائية بجميع أنحاء المقصورة الداخلية في الصف الأمامي والخلفي.

تأتي بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يعمل بقوة 169 حصان، والسحب 680 كيلو جرام، ناقل حركة مميز CVT.