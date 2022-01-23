بـ42 ألف ريال أشتري أرخص السيارات الصينية الحديثة في السعودية بمواصفات خرافية واسعار وهمية 2022

بـ42 ألف ريال أشتري أرخص السيارات الصينية الحديثة في السعودية، وهي باقة مختلفة من جميع السيارات وأفضلهم بأسعار مناسبة وملائمة لفئات مجتمعية مختلفة سواء الغنية أو المتوسطة، وتتميز هذه السيارات بإمكانيات مختلفة ومتميزة، وبالرغم من أن السيارات ذات أسعار ملائمة إلا أن بها من المميزات ما يجعل عليها إقبال كبير بغض النظر عن أسعارها، وتختلف أنواع السيارات من سيارات إس يو في رياضية وأخرى من الكروس أوفر والهاتشباك وغيرها من السيارات.

بـ42 ألف ريال أشتري أرخص السيارات الصينية الحديثة

من أفضل السيارات الصينية المتوفرة في السوق السعودية وتتميز بسعرها المنخفض كل مما يلي:-

1. سيارة شيري E-5 موديل 2018

تتوفر السيارة بفئة واحدة فقط في المملكة العربية السعودية والتي هي موديل 2018.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 185 كيلو متر لكل ساعة.

أسعار الفئة المتوفرة من السيارة تبدأ من 70 ألف ريال سعودي.

2. سيارة رينو سيمبول

تبدأ أسعار السيارة من 42 ألف ريال سعودي.

بينما قوة موتور السيارة تبلغ 102 حصان.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة.

3. شيري اريزو 3 موديل 2022

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي للسيارات من 42.100 ريال سعودي وحتى 44.500 ريال سعودي.

بينما سعة موتور السيارة تبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي) وبقوة حصانية مقدارها حوالي 107 حصان.

تبدأ السيارة في التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في مدة زمنية قدرها 13 ثانية.

4. سيارة ميتسوبيشي ميراج

أسعار السيارة في السوق السعودية للسيارات تبدأ من 30 ألف ريال سعودي.

بينما استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى حد كبير.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 167 كيلو متر لكل ساعة.

5. سيارة ام جي 5 موديل 2022

موتور السيارة سعته تبلغ 1.5 لتر (1500 سي سي) ومقترن بفتيس أوتوماتيكي نوعه CVT ويتكون الموتور من أربع أسطوانات.

بينما قوة موتور السيارة تبلغ 112 حصان.

أسعار السيارة تبدأ في السوق السعودية من 47.900 ريال سعودي وتصل إلى 59.975 ريال سعودي.

6. سيارة جي أيه سي GA3