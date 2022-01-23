نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات أحدث 5 سيارات في السعودية تنطلق وأبرزها كيا سبورتاج 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات أحدث 5 سيارات في السعودية 2022، يبحث محبي السيارات بشكل دائم عن كل ما هو جديد من ماركات السيارات التي يفضلون قيادتها، والتي تشتمل على أحدث الإمكانيات التقنية والفنية التي لم تشهدها الموديلات السابقة، خاصة الماركات المشهورة من السيارات باحتوائها على تطورات مذهلة في التصميم والتصنيع والمميزات الأخري مثل السرعة والقوة والثبات على الطريق بالإضافة إلى التصميم سواء رياضي أو هاتشباك أو سيارات ضخمة، لذلك اليوم نتحدث عن مواصفات أحدث خمس سيارات في السعودية، وذلك لإقبال عدد كبير من السعوديين على شراء وتغيير السيارات بأحدث و أفخم ماركات السيارات في الأسواق التي تحتوي على أكبر قدر من وسائل الراحة والرفاهية والقوة والثبات على الطريق.

مواصفات أحدث 5 سيارات بالسعودية 2022

وحينما نتحدث عن أحدث إصدارات السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية نجد الكثير من الماركات العالمية لاشهر شركات السيارات متوفر في الاسواق، وذلك للاهتمام الكبير الذي تلقاه تجارة السيارات في المملكة من جانب السعوديين ومتابعتهم كل جديد، ونقدم إليكم اليوم مواصفات وتفاصيل عن أحدث 5 سيارات موديل 2022 متوفرة بالسعودية.

1- السيارة Mitsubishi SpaceStar

السيارة ميتسوبيشي SpaceStar من فئة السيارات الهاتشباك 3 سلندر، والتي تعد من السيارات ذات السعر المعقول،حيث يتراوح سعرها من 38 ألف ريال وحتى 40.500 ألف ريال، وتأتي السيارة بسة موتور 1200 سي سي قوة 78 حصان وفرامل إلكترونية وتبلغ سرعتها القصوى 173 كم/ساعة.

2- السيارة كيا بيكانتو Kia Picanto

تعد ماركة كيا من الماركات محل الثقة والانتشار في المملكة، وتعد السيارة كيا بيكانتو 4 سلندر بها العديد ده من المميزات حيث تعد من فترة السيارات الاقتصادية حيث توفر في استهلاك الوقود حيث تستهلك 5 لتر فقط من البنزين لكل 100كم وتبلغ سرعتها القصوى تصل إلى 161 كيلومتر/ساعة، وعن سعة الموتور 1200 سي سي قوة 84 حصان ، تتمتع بالسرعة والثبات على الطريق والتحكم في الفرامل إلكتروني ويتراوح سعر السيارة من 42.600 ألف ريال و59,252 ألف ريال بحسب الفئة.

3- السيارة رنج روفر SVAutobiography

تعد السيارة رنج روفر صينية الصنع من افخم السيارات في المملكة التي تجميع بين القوة والسرعة حيث تبلغ سعة المحرك العملاقة 5000 سي سي وفخامة التصميم الخارجي والداخلي للسيارة الذي يوفر وسائل الراحة والأمان والرفاهية للمستخدم وقوة المحرك V8 الذي يحافظ على سرعة وثبات السيارة أثناء القيادة في الطرق الصعبة والوعرة ويبلغ سعر السيارة رنج روفر في المملكة 1.200 مليون ريال سعودي .

4- السيارة تويوتا لاندكروزر 2022

السيارات لاند كروزر من السيارات المناسبة الطرق الوعرة في المملكة والتي تتمتع بجميع المواصفات التي يفضلها اغلب السعوديين حيث أنها تعد من السيارات العالية لانه تتسع لعدد كبير من الأفراد وتجمع بين وسائل الراحة والرفاهية ووسائل الأمان المتعددة بالسيارة محرك V8 قوى بسعة كبيرة فخامة وقوة في التصميم الخارجي والداخلى للسيارة شاشة 9 بوصة تدعم التطبيقات الذكية والمدخلات المختلفة، ويتوفر من السيارة عدة فئات تبدأ من سعر 262,545 ألف ريال سعودي وحتى سعر 404.5570 ألف ريال سعودي .

5- السيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة الأكثر محلاً البحث في الفترة الراهنة والتي تتمتع بإمكانيات ومواصفات رائعة يبحث عنها جميع عشاق السيارات، وتأتي السيارة كيا سبورتاج الجديدة بموتور1600 سي سي قوة 177 حصان محرك يعمل بنظام TGDI، سرعة وقوة وثبات في أصعب الطرق تصميم خارجي غاية في الفخامة، تتمتع السيارة من الداخل بأحدث وسائل الراحة والأمان والرفاهية التي يعمل أغلبها بالتحكم الالكتروني ناقل سرعات يدوى 7 مستويات وناقل أوتوماتيكي 6 مستويات

متوفر من السيارة كيا سبورتاج 2022 فرات متعددة بالمملكة يتراوح أسعارها ما بين 93.148 ألف ريال سعودي و132.363 الف ريال سعودي سعر أعلى فئة .