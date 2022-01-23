نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. أحدث سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (سيارة المستقبل) 2022 بمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة الموسم.. أحدث سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية (سيارة المستقبل) من أفضل ما اخترعته البشرية هي السيارات الكهربائية حيث أنها حافظت على البيئة بشكل كبير جدًا حيث أنها لا تحتاج إلى الوقود كي تعمل وإنما يتم شحنها إما بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية، وقامت شركة لايت يير الهولندية بالكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة والمتطورة “لايت يير تو” وأكدت أنها سنتنشر في الفترة الزمنية ما بين العامين 2022 حتى 2025 في المستقبل، والتي سيكفيها شحنة واحدة فقط طوال الشهر في جميع فصول السنة ومن الممكن ألا يتم شحنها أبدًا طوال فصل الصيف.

أهم مميزات سيارة LightYear Two أفضل السيارات الكهربائية

يمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى حوالي 735 كيلو متر وكفائتها تتفوق على كفاءة السيارات الكهربائية الأخرى.

يتم شحنها بكابل كهربي يتم توصيله بمنفذ للكهرباء قريب من المنزل أو مرآب السيارات.

كما أنه يمكن شحنها تلقائيًا لقطع مسافة تبلغ 70 كيلو متر يوميًا بفعل الطاقة الشمسية.

إطاراتها مصنوعة من بريدجستون والتي هي صممت خصيصًا لتوفير الطاقة.

من المتوقع أن تبدأ أسعارها من سعر 180 ألف دولار أميركي وذلك فيما يعادل 2 مليون و800 ألف جنيه مصري.

تم ابتكار السيارة من الألواح الشمسية وتوفر حوالي 30% من الطاقة.

أفضل السيارات الكهربائية 2021

هيونداي ايونيك 5

– تعد من أوائل السيارات الكهربائية من فئة الكروس أوفرة.

– يمكنها السير بشحنة واحدة فقط لحوالي 470 كيلو متر.

– محركها يعمل بالدفع الرباعي وقوته تتراوح بين 215 إلى 302 حصان.

بورش تايكان كروس توريزمو

– قوة محرك السيارة يبلغ 460 حصان.

– تسارع السيارة يبدأ من السكون لقطع 100 كيلو متر مسافة في غصون 2.9 ثانية.

– أقصى سرعة للسيارة هي 250 كيلو متر لكل ساعة.

– تقطع مسافة تصل إلى حوالي 450 كيلو متر في شحنة كهربائية واحدة.

فولكس فاجن ID.Buzz ميكروباص

– تقطع السيارة في الشحنة الواحدة مسافة قدرها 435 كيلو متر.

– قوة المحرك تصل إلى 374 حصان.

– التسارع يبدأ من نقطة الصفر حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 5 ثواني فقط.

اودي إي ترون GT

– أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 840 نيوتن لكل متر وبقوة حصانية قدرها 590 حصان.

– قدرة السيارة تبلغ 85 كيلو واط.

– في الشحنة الواحدة يمكنها قطع مسافة قدرها 383 كيلو متر.