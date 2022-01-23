الوحش الالمااااني ووصل.. فولكس فاجن تطلق سيارتها الجديدة “قاتلة Passat” بموصافات خرافية لاول مرة في الاسواق

قامت شركة السيارات الألمانية الشهيرة فولكس فاجن بنشر بعض صور وفيديوهات عديدة لسيارتها الجديدة والتي أطلقت عليها Lamando L، حيث تعتبر هذه السيارة منافس لمركبات Passat، ومن هنا أُطلق عليها “قاتلة باسات”، وتتمتع هذه السيارة بهيكلها الانسيابي ذو الطابع الهجومي المزين بمصابيح منفردة في تصميمها، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة لواجهة السيارة الأمامية، وتصميم الأبواب الحديث بدون إطارات محيطة بزجاج النوافذ.

الوحش الالمااااني ووصل.. فولكس فاجن تطلق سيارتها الجديدة “قاتلة Passat”

تعتبر الشركة الألمانية فولكس فاجن من أعرق الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات في العالم السيارات.

كما تعتبر من أكثر شركات السيارات اهتمامًا بتقديم تقنيات وتصميمات جديدة في عالم السيارات .

. وفي هذا السياق، كشفت فولكس فاجن النقاب عن إبداعها لهذا العام، وهو السيارة الجديدة التي لُقبت بقاتلة باسات.

هذا وتتمتع تلك السيارة بتصميم خارجي أنيق ومتميز بالإضافة للعديد من المزايا الأخرى من الداخل.

التصميم الخارجي الأنيق لقاتلة باسات

تأتي السيارة الجديدة من فولكس فاجن بهيكل أنيق يتصف بما يلي:

هيكل السيارة ذو حجم كبير وأنيق مزين بشبك أمامي.

كما تم طلي غطاء المبرد بمادة الكروم اللامع، وتميزت مصابيح السيارة بوجود شرائط ليد مضيئة.

كذلك تمتلك السيارة فتحات هوائية واسعة تزيد من ثباتها مع القيادة السريعة جدًا.

بالإضافة إلى تصميم مميز لكشافات الإضاءة بالسيار.

مقصورة السيارة متطورة التقنيات

تتميز السيارة قاتلة باسات بمقصورتها الواسعة المميزة بالآتي:

المقصورة ذات مقاعد جلدية مريحة وواسعة، حيث أنها تتسع لخمسة ركاب.

كما تمتلك السيارة لوحة قيادة متطورة تم تزويدها بشاشة لمس، بالإضافة لنظام gps لتحديد الموقع الجغرافي من خلال الأقمار الصناعية.

كذلك تم تزويده بأنظمة إلكترونية حديثة تتحكم في أنظمة القيادة والسرعة.

إلى جانب نظام مراقبة لرصد المنطقة المحيطة بالسيارة من خلال كاميرات.

أيضًا السيارة مزودة بتقنيات كهربائية متطورة للتحكم في درجات حرارة المقاعد، وضبط المرايا، وتحريك الزجاج الأمامي والخلفي.

كما سوف يتم تجهيز السيارة بمحركات توربينية للبنزين 272 حصان بعزم 190.

بالإضافة إلى محركات ديزل سعتها 2 لتر 240 حصان وعزم 190.

وسوف تعمل السيارة بعلب أوتوماتيكية للسرعة ذات 7 مراحل.

وأخيرًا، تمتلك السيارة نظام يتحكم بالعجلات بحيث يمنعها من الانزلاق على المنعطفات، وكذلك نظام دفع أمامي.

سعر السيارة قاتلة باسات

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل قطعي عن سعر السيارة الجديدة من فولكس فاجن، إلا أنه من المتوقع عالميًا أن يصل سعر السيارة بالأسواق، عند طرحها، إلى حوالي 45 ألف يورو.