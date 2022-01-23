الواعرة الجبارة.. سيارة كيا K8 موديل 2022 في السعودية بمواصفات عصرية وأسعار تنافسية

الواعرة الجبارة.. سيارة كيا K8 موديل 2022 في السعودية بمواصفات عصرية أعلنت شركة كيا والتي تعد أشهر شركة في صناعة السيارات ومن أشهر الشركات العالمية عن سيارة كيا K8 2022 وهي السيارة الأحدث على الإطلاق بالنسبة إلى سيارات كيا، والسيارة تتمتع بشكل خرافي ورهيب يخطف الأنظار وخاصة عند النظر إلى الشبك الأمامي للسيارة يعطيها لمسة فنية رائعة، وموضوعنا اليوم يتناول كل ما يخص السيارة من مواصفات ومن عيوب ومميزات ومن أسعار في السوق السعودية للسيارات كل ما عليك هو قراءة المقال بإمعان.

أهم مواصفات سيارة كيا K8 2022

سعة محرك الموتور تصل إلى 3500 سي سي (3.5 لتر) ويعمل بقوة تبلغ 300 حصان.

يتكون الموتور من 6 سلندر والفتيس مكون من 8 نقلات ويعمل أوتوماتيكيًا.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 12.9 كيلو متر لكل لتر.

نظام السيارة الصوتي مكون من 14 مكبر صوتي والمقاعد الداخلية الخلفية والأمامية يمكن تهويتها.

الزجاج الأمامي للسائق يمكنه عرض المعلومات التي تساعده في القيادة.

تفعيل خاصية الوضع الذكي عند تجاوز السائق سرعة 130 كيلو متر لكل ساعة.

مقاس جنوط السيارة للعجلات الرياضية يبلغ 18 بوصة.

مميزات كيا K8 موديل 2022

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر الذي يمكنه تزويد السيارة بالدفئ أو البرودة.

خاصية التحكم في مقاعد السيارة كهربيًا.

شاشة الوسائط لعرض الترفيه أو المعلومات مقاسها 12.3 بوصة.

تدعم خاصيتي التشغيل للهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أنظمة السيارة يتم التحكم بها أوتوماتيكيًا بواسطة السائق.

النظام الذكي لتثبيت السرعة وكبح الفرامل.

الفرامل المانعة للانغلاق نوع ABS.

خاصية مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

نظام ذكي لتنبيه السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

كشف النقطة العمياء والتحذير عند الخروج عن المسار.

تشغيل السيارة بريموت كونترول بدون استخدام المفاتيح.

خاصية البلوتوث

عيوب كيا K8 موديل 2022

عيوب السيارة لم يتم الكشف عنها حتى الآن لأنها موديل جديد غير منتشر بالشكل الذي يبرز عيوبه.

أسعار كيا K8 موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

الفئة الأولى من السيارة بلغ سعرها حوالي 139 ألفا و148 ريال سعودي والفئة الثانية تبدأ أسعارها من 170 ألفا و 198 ريال سعودي بينما الفئة الثالثة والأخيرة تبلغ أسعارها 193 ألفا و 773 ريال سعودي.