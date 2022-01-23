أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage، نتحدث عنها بمزيد من التفصيل وهذا من خلال الآتي من تلك الفقرات، والتي نطرح فيها أكثر ما تمتاز به تلك السيارة الأكثر تميز والتي تمتلك عدد من المواصفات مع أفضل التجهيزات التي من خلالها من الممكن أن تتم أفضل رحلة من القيادة الأكثر راحة وأمان، وفيما يأتي أهم المعلومات عن وصف كامل ومراجعة عن السيارة من موديل كيا سبورتاج الرياضي المميز وأهم ما يخص تكلفة شرائه.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage

الأسعار والمواصفات للسيارة كيا سبورتاج 2022 يبحث عنها مختلف الأشخاص من مفضلي التحديث لسياراتهم وشراء الموديل المحدث من كيا سبورتاج والتي تحتوي على عدد من الملحقات والتجهيزات، وبالنسبة لأهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة فتكون على هذا النحو الآتي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أهمها ما نقوم بعرضه من خلال الآتي من تلك النقاط المقبلة:

السيارة تتوفر بالسوق المحلي والعالمي بعدد خمسة من الفئات.

التجهيزات تعد مختلفة كلما اختلفت الفئة المنتمي لها الموديل.

الفئة الأولى للموديل تحوي محرك يبلغ من السعة حوالي ألف وستمائة سي سي.

السيارة تتوفر بمحرك قوته تبلغ مائة وأربعين حصان.

عزم الدوران لتلك السيارة يبلغ مائة واحد وستين نيوتن لكل متر.

الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيكي ومدرج لعدد ست حركات.

التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال أحد عشر ثانية.

السيارة المتوسط الخاص باستهلاكها للوقود يبلغ حوالي ستة ونصف لتر لعبور مائة كم لكل ساعة.

السيارة تتسم بالبعد مائة ثلاثة وسبعين مم، بينما الطول الخاص بالقعدة لعجلات السيارة ألفين وستمائة مم.

الوسائد من النوع الهوائي الذي يعمل على الامتصاص للصدمات من بين أهم ملحقات الأمان والتي تتوفر بالسيارة.

الفرامل من النوع الذي يمنع الانغلاق، وتعمل بالنظام أي بي دي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 على حسب الفئة التي تنتمي لها السيارة، حيث تختلف التجهيزات، وبالتالي تكون المواصفات مختلفة وعليه تكون الأسعار مختلفة أيضا، وبالنسبة للسعر الخاص بالسيارة من نوع كيا سبورتاج للفئة الأولى يصل لنحو 414 ألف جنيه.