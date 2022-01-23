سيارة الأحلام...سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022 مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى السعودية

سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022، تعتبر سيارة شيفرولية واحدة من أحدث السيارات التي سوف يتم طرحها في السوق السعودي بالفترة القادمة، ويبحث ألاف المواطنين عنها للتعرف على مواصفاتها وما تحمله من مميزات، حيث أنها سيارة رياضية تأتي بتصميم أنيق وعصري، ويوجد لها الكثير من الاستخدامات، وسوف تطغو أسواق وشركات ومعارض بيع السيارات في المملكة العربية السعودية، نظراً لتصميمها المتطور المميز التي يوفر جميع وسائل الراحة والأمان للراكبين

سيارة شيفرولية كابتفيا الجديدة 2022

مواصفات سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

السيارة تأتي بمحرك قوي تيربو ذات سعة 1500 سي سي ويوجد به 4 سلندر ينتج عنه قوى نحو 148 حصان ذات ناقل حركة أتوماتيك متطور.

بمحرك قوي تيربو ذات سعة 1500 سي سي ويوجد به 4 سلندر ينتج عنه قوى نحو 148 حصان ذات ناقل حركة أتوماتيك متطور. ذات أقصى عزم دوران للسيارة نحو 180 كيلو متر لكل ساعة، وتدور نحو 225 نيوتن للمتر الواحد.

أما سرعة السيارة قد تصل نحو 100 كيلو متر للساعة بغصون 13.2 ثانية.

وأما بالنسبة لخزان الوقود يبلغ نحو 52 لتر حيث أن استهلاك الوقود يبلغ نحو 9.8 كيلو متر.

أما بالنسبة للوسائل الترفيهية التي يوجد بالسيارة فهي مزودة بشاشة بمقاس 8 بوصة، وذات نظام للسماعات التي تتكون من 4 مكبرات صوت.

مقاييس السيارة تأتي الطول يبلغ نحو 4655 مم، أما العرض يبلغ نحو 1836 مم، أما بالنسبة لارتفاع السيارة يصل حتى 1760مم،

والنشطة الداخلية الخلفية بالسيارة تبلغ نحو 847 لتر.

تدعم السيارة الكثير من التجهيزات والكماليات المتنوعة منها مصابيح أمامية وإضاءة خلفية بتقنية الليد.

مزودة بكاميرا خلفية تمكن السائق من رؤية الطرق التي تحيط بالسيارة، مع احتوائها على مكيف هواء قوي مع توفير مخارج بالمقاعد الخلفية.

أما بالنسبة لفرش المقاعد فهي مصنعة من أجود أنواع القماش الفاخر.

مميزات سيارة شيفرولية كابتيفا 2022

تقنية الدخول الذكي للسيارة دون الحاجة لاستخدام المفاتيح والقيام بتشغيل المحرك دون الحاجة للمفاتيح.

أما بالنسبة لنظام الفرامل فيتم توزيعه بشكل إلكتروني ويدعم العمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.

كما أن السيارة تتمتع بنظام الصعود للمرتفعات بكل سهولة ويسر دون عناء، وتدعم العديد من أنظمة الترفيه

مثل مشغل إم بي ثري وآليو إي بي والبلوتوث وغيرها من التقنيات الحديثة.

سعر سيارة شيفرولية كابتفيا 2022

قد أطلقت الشركة السعودية صالج لمجال السيارات عن توفير العديد من التخفيضات المتميزة للغاية لأسعار

سيارو شيفرولية كابتفيا الحديثة 2022، حيث أن يصل سعرها نحو 62,900 ريال سعودي، وتصل نحو 61,900 ريال سعودي.