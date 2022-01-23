بالتقسيط المريح.. قائمة سيارات بدون كفيل في السعودية 1443

سيارات بدون كفيل في السعودية 1443، يسعى العديد من المواطنين للتعرف على طريقة الحصول على سيارة وشراؤها بالتقسيط المريح بدون كفلاء، حيث تقدم العديد من معارض وشركات السيارات العديد من العروض المميزة الخاصة بشراء السيارات، وهناك شركات تطلب من المشتري أن يحضر الكفلاء من أجل ضمان سداد سعر السيارة، كما تطلب معارض وشركات أخرى شروطا ثانوية، ويبحث الراغبين في اقتناء وشراء السيارات عن وسيلة تمكنهم من الحصول على سيارة بدون كفيل، وهناك العديد من الماركات الحديثة والجديدة المتوفر في المعارض حسب طلب العملاء، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم أنواع السيارات وآلية الشراء.

سيارات بدون كفيل في السعودية 1443

مع انطلاق العام الجديد تقوم الشركات المتخصصة في بيع السيارات بالإعلان عن عروضها الجديدة، حيث تختلف العروض من شركة سيارات لآخرى ومن معرض سيارات لآخر، وذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من العملاء والزبائن، وترغب فئة كبيرة من المواطنين شراء سيارات جديدة بالتقسيط، وهناك شريحة أخرى ترغب في شراء سيارات مستعملة، وهذا تحدده الإماكنية والقدرة المالية للمشتري، وتختلف السيارات بإختلاف الإمكانيات التي تقدمها من ناحية قوة المحرك سواء كان هذا في السيارة الجديدة أو المستعملة، كما تختلف سنة الإنتاج والتصنيع، وكل هذا يعود إلى المشتري فهو يحدد ما يرغب في شراؤه وفقا للخطة المالية التي يسير عليها.

هناك العديد من المميزات والعيوب في شراء السيارات بالتقسيط، حيث تتخذ الشركات والمعارض العديد من الأساليب والشروط فيما يخص بيع السيارة بالتقسيط وهذا يرجع إلى الاتفاق المبرم بين الشركة والمشتري، حيث في حالة أن العميل لم يقم بسداد الدفعة المخصصة في الموعد المحدد، يكون للشركة أو البنك الحق في سحب السيارة ولا يمكن للعميل أن يعترض على ذلك، أيضا ينقص سعر السيارة وبالتالي سيسبب خسارة مالية للعميل، لذلك يجب الإنتباه عند شراء السيارات.

سايك موتور D60-ماكسوس لاكجري 2022، سعة المحرك : 1.5 لتر، تنجيد المقاعد : جلد، نوع الجر : دفع امامي، السعر 86,990 ريال، السعر بعد القيمة المضافة 100,039

سايك موتور D60-ماكسوس ايليت 2022، سعة المحرك : 1.5 لتر، تنجيد المقاعد : مخمل، نوع الجر : دفع امامي، السعر 75,990 ريال، بعد القيمة المضافة يصبح 87,389.

سايك موتور D60-ماكسوس اكسكيوتيف 2022، سعة المحرك : 1.5 لتر، تنجيد المقاعد : جلد، نوع الجر : دفع امامي، السعر 79,990 ريال، بعد القيمة المضافة يصبح 91,989 ر.س.

السيارات الجديدة المتاحة للتقسيط