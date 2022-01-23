كورولا كروس السيارة الفخامة التي جمعت معظم أهم مزايا السيارات الحديثة في مكان واحد والتي تتبع أحد أهم علامات شركات السيارات في المملكة العربية السعودية والعالم وهي علامة تويوتا اليابانية العالمية، وأولى المتعاملين مع سوق السيارات في السعودية هذه السيارة تحديدا اهتمام كبير وذلك لكونها تضم تجهيزات بجودة خرافية وصرافية وقود لا لها مثيل خاصة وهي سيارة هايبرد بالإضافة إلى أن سعرها مناسب لما تقدمه، وسجلت السيارة أقل سعرها لها في المستعمل منذ بداية 2022 وفيما يلي التفاصيل.

كورولا كروس تسجل أقل سعر لها في 2022.. سيارات تويوتا رخيصة

هناك سيارة كورولا كروس موديل 2021 LTD باللون الأبيض وهي تقع في جده.

وفي الوقت نفسه المطلوب في السيارة هو 988 ألف ريال وهو أقل سعر لهذه السيارة في المستعمل منذ طرحها بالسعودية.

ممشى هذه السيارة الخرافية هو 200 كيلومتر فقط وهو ممشى استثنائي، حالة السيارة من الداخل والخارج وكالة.

وتحتوي السيارة على مزايا عديدة منها أبرزها، نظام أبل كار بلاي يعمل على شاشة ذكية عالية الجودة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على أنظمة أمان الفرامل الكاملة وبأعلى تكنولوجيا لضمان تحقيق أعلى نسبة أمان.

بالإضافة إلى ما سبق السيارة تحتوي على كاميرا في الخلف وهي كاميرا تساعد السائق على الرجوع برؤية كاملة.

سعر كورولا كروس 2021 فل كامل في المملكة العربية السعودية من عبداللطيف جميل

تباع هذه السيارة لدى وكالة عبداللطيف جميل جديدة بـ100 ألف و50 ريال سعودي، وحققت السيارة نجاح خرافي.

وفي الوقت نفسه انعكاس هذا النجاح على حجم البحث على اسم السيارة ومتابعة أخبارها بكثرة على الشبكة العنكبوتية.

وتقدم عبداللطيف جميل وكالة تويوتا في السعودية خدمات التقسيط على هذه السيارة بجميع الفئات.

ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن التقسيط عبر الاتصال على الرقم التالي 8002442211.

كذلك يمكن لأي مواطن أو مقيم بالسعودية التوجه لأقرب فروع عبداللطيف جميل منه وهو منتشرة بجميع أرجاء المملكة.

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