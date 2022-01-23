ارخص حالات تويوتا يارس 2021 بعد الانخفاض بالسعودية اسعار رخيصة مفاجأة

يارس 2021 هي أهم سيارات تويوتا الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، واشتهرت السيارة في المملكة بأنها أحد أفضل الاختيارات الاعتمادية وذلك لقلة اعطالها وانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها الدورية، وتنافس السيارة العديد من الاختيارات الأخرى لدى شركات ذات اسماء كبيرة ومنها، صني 2021 التابعة لشركة نيسان وكذلك سبارك 2021 التابعة لشركة شيفروليه، غير أن السوق قال كلمته بتفوق يارس وذلك لعوامل عديدة منها الرحابة الداخلية وكثرة مساحات التخزين وخامات التصنيع القوي بالإضافة إلى سعر إعادة بيع قوي.

ارخص حالات تويوتا يارس 2021 فل كامل بالسعودية اسعار رخيصة مفاجأة

انخفضت اسعار يارس 2021 مستعملة فل كامل قياسا بالجديدة، وفيما يلي ارخص الحالات وأكثر نظافة وممشى استثنائي.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة جديدة هو 59 ألف و 685 ألف ريال وهذا هو السعر الرسمي لدى عبداللطيف جميل.

وقد تزيد التكلفة الفعلية عند شراء سيارة جديدة ما بين الـ3 إلى 4 آلاف ريال على سعر السيارة مقابل تسجيل السيارة وهكذا امور.

فيما اسعار الحالات التالية هي شاملة كل شيء، كل ما عليك فعله هو دفع الثمن والتسجيل بدون أي مصروفات أخرى.

وهناك سيارة يارس فل كامل تقع في تبوك، قير السيارة يعمل اتوماتيكي، بالإضافة إلى أن حالة المحرك ممتازة.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 4 آلاف كيلومتر وهو ممشى منخفض، موديل السيارة هو 2021 والفئة فل كامل.

سعر السيارة هو 56 ألف ريال سعودي، حالة بودي السيارة من الخارج والفرش من الداخل بحالة الزيرو.

سيارات يارس 2021 فل كامل رخيصة في المملكة العربية السعودية

كذلك هناك حالة أخرى من يارس المشار إليها في تبوك، ممشى السيارة هو 14 ألف كيلومتر قابل للزيادة حتى البيع.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة فل كامل موديل 2021، وقود السيارة بنزين، سعر السيارة هو 54 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة من الداخل وكالة من الخارج جيدة، حالة المحرك والقير يعملان بكفاءة بلا اي مشكلات نهائيا.

سيارات تويوتا رخيصة يارس في المملكة اجود الحالات وممشى من 4 أرقام