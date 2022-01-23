ب 800 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بدون مقدم علي خمس سنوات.. عرض أسطوري

800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو بالسعودية من أهم الموضوعات التي تتعلق بأفضل النوعيات من الشاحنات وإمكانية الشراء لها من المعرض بالمملكة السعودية والتي تقدم عروض تقسيطية ممتازة وعلى رأسها العرض المقدم تبعا لعبد اللطيف جميل، وهذا العرض يعد واحد من بين أهم عروض القسط حيث تعتبر السيارة من أفضل الشاحنات التي تتوفر بالسوق المحلية والعالمية، وتحتوي السيارة على عدد من المواصفات التي تؤهلها لتكون من بين أنواع السيارات القوية والمميزة بالتصميم القوي من لداخل والخارج، وفيما يلي المزبد عن تقسيط السيارة، ومواصفاتها، وسعرها بالسوق المحلي.

٨٠٠ ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو بالسعودية

ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو بالسعودية من الممكن أن يتم الشراء لها من خلال هذا العرض المميز حيث يعتبر العرض ساري ولم تتحدد مدة معينة لانتهائه ومن الممكن الحصول على السيارة برادو بالتقسيط حيث تحمل عدد من المواصفات الأكثر تميز والتي من أهمها ما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا برادو بالسعودية

من أهم المواصفات للسيارة تويوتا برادو بالسعودية ما يلي في النقاط القادمة:

تعد السيارة بمحرك يصل للسعة ألف وسبعمائة سي سي.

قوة المحرك الخاص بالسيرة برادو تصل للقيمة مائة أربعة وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي المقترن بموتور السيارة يعمل بشكل أوتوماتيك، والسرعات متدرجة حتى خمس مستويات.

الخزان الخاص بالوقود يسع لكمية من الوقود حتى سبعة وثمانين لترا.

عزم دوران محرك تويوتا برادو يصل للقيمة مائتين ستة وأربعين نيوتن لكل متر.

العديد من التجهيزات التقنية ومنها مشغل السي دي ووصلات يو إسربي، وإي يو إكس، وشاشة بمقاس ستة بوصة.

عرض التقسيط للسيارة تويوتا برادو