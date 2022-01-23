مواصفات وأسعار السيارة تويوتا سيكويا 2022 في السعودية

تويوتا سيكويا 2022 TOYOTA SEQUOIA تصميم تويوتا سيكويا لمنح العائله تجربة ملحمية مثيرة جداً فهل أنت جاهز لهذه المغامرة الرائعة هذة السيارة الرياضية متعددة الإستخدامات كبيرة الحجم التي تصلح في رحلات التخييم والمغامره في البر والاجواء الصحراوية

مواصفات السيارة تويوتا سيكويا 2022 :

حازت تويوتا سيكويا على تصميم يعتمد على السلامة والراحة أيضاً فهي سيارة رباعية الدفع كبيرة الحجم ذات محرك 8 سلندر قوي جداً يمنحها مكانة ترفض المساومة على الأداء مع وزن 3,200 كيلو جرام يجعلها قادرة على سحب القوارب والمقطورات بكل سهولة في الطرق الوعرة والغير ممهدة مع أنظمة فرامل تساعدها على التحكم في سرعه السيارة على المطالع والمنحدرات توفر اداء جر محسن على الرمل والثلوج أيضاً مع نظام تعليق متغير حسب طبيعة الطريق الذي يساعدها على التكيف حسب الظروف المستخدمة فيها كما يمكن التحكم في ارتفاع السيارة عن سطح الأرض بنظام هيدروليك حسب الحموله

المواصفات الداخليه للسيارة تويوتا سيكويا :

تعطي سيكويا مساحات داخلية رائعة لجميع الركاب مع كراسي مكسوة بالجلد الفاخر توفر نظام تحكم لتدفئة الكراسي الأمامية والخلفية حسب ظروف الجو المحيط يمكن أن تتحكم في تسخين أو تبريد الكراسي حصلت السياره على النظام تكييف ثلاثى التحكم يسمح باختيار درجة الحرارة مناسبة للكل على حده.

إما النظام الترفيهي حصلت سيكويا على شاشه رئيسيه 7 بوصه بها اندرويد اوتو و ابل كار بلاي و امازون اليكسا مع جي بي اس مع إضافة dvd وسطى للترفيه عن الركاب بالخلفية مع نظام صوتي متميز جداً.

إستخدامات تويوتا نظام صمم خصيصاً للمساعدة على حماية كل الركاب (SAFETY SENSE P) وهي مجموعة من تقنيات السلامة تم إضافتها على كل فئات سيكويا يتضمن نظام التحذير قبل الأصطدام مع كشف المشاه والخروج من المسار ونظام تثبيت السرعه بالرادار الديناميكي مع ٨ وسائد هوائيه.

وعززت سيكويا بأضافه كاميرات محيطية للتنبيه عند الإصطدام متصلة بشاشة ذكية متطورة مع نظام صوتي رائع من شركة JBL من 8 سماعات.

منذ ظهور تويوتا سيكويا من أكثر من 20 سنة وهي سيارة اعتمادية عائلية توفر تجربة قيادة مميزة للأهل والإصدقاء تحت أي ظروف وفي أي مكان بأدائها القوي ومساحتها المميزه التي ترتقي الى سمعتها الطيبة بين سيارات الدفع الرباعي لم تبخل تويوتا في تقديم أحدث تكنولوجيا توصلت إليها من أنظمة أمان وفخامة تصميم خارجي وداخلي وأنظمة ترفيه تجعلها لا تقبل المساومة بين جميع السيارات من فئتها

مميزات محرك السيارة:

ثمانيه سلندر بنزين.

5.7 لتر 381 حصان.

عزمي دوران 401 متر.

ناقل الحركه 6 سرعات.

أسعار السيارة تويوتا سيكويا:

يبداء سعرها من 200 الف ريال سعودي إلى 230,000 في أعلى فئة.