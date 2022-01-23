مفاجأة 2022..سيارة تويوتا كورولا كروس Corolla Cross بمواصفات وأسعار مذهلة

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 سنتعرف عليها الان، وهي تتميز عن بقية موديلات السيارات الأخرى، حيث أنها الآن في جيلها الثاني عشر، وعندما يستمر طراز السيارة طوال هذه الفترة ، فأنت تعلم أنه يفعل شيئًا جيدًا، فقد كانت سيارة Corolla هي السيارة المدمجة المفضلة بالنسبة لعقود طويلة من الزمن، وذلك بفضل نسبة الجودة والسعر الممتازة، وأيضا نتيجة الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والسمعة الموثوقة، وتحافظ كورولا الأخيرة هذه على هذه القيم الأساسية، لكنها تضيف مظهرًا أكثر إشراقًا وتصميمًا داخليًا أعلى من سابقاتها.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

تتميز سيارة تويوتا كورولا بخصائص أمان ممتازة مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الفرملة، و المقاعد القماشية، فضلاً عن نظام الصوت القوي.

تم تجهيز بشاشة لمس كبيرة يمكن استخدامها للتحكم في مستوى الصوت.

تتمتع السيارة بمحرك قوي بسعة 1.8 لتر وبقوة 138 حصان.

يتم تضمين راديو ومقبس سماعة رأس وبلوتوث وواي فاي في السيارة.

بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية ، فهي مزودة بنظام تحكم يدوي قوي بالمناخ.

في رحلة طولها 100 كيلومتر، تقدر كمية البنزين المستهلكة بسبعة لترات.

تحتوي السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية استهلاك مذهل للوقود يبلغ 19 كيلومترًا لكل لتر.

مواصفات استهلاك الوقود وأداء كورولا كروس

تأتي تويوتا كورولا كروس بمحرك واحد وخيار لعلبة التروس، ينتج 169 حصانًا و 150 رطلاً من عزم الدوران في زوج مع محرك رباعي الأسطوانات بطموح طبيعي بسعة 2.0 لتر.

على عكس C-HR الأصغر من تويوتا، يعتبر CVT قياسيًا. هناك خيار بين الجر قبل أو بعد الجر سيكون لاختيارك للعجلات الآلية تأثير على الاقتصاد في استهلاك الوقود. يحصل Corolla Cross على 31 ميلا في الغالون في المدينة، و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع، و 32 ميلا في الغالون مع الدفع بالعجلات الأمامية.

. ارتفاع أسعار تويوتا كورولا 2022 في مصر

أعلنت رسمياً شركة تويوتا مصر، الممثل الحصري لتويوتا في مصر، عن زيادة أسعار طراز 2022 من سيارتها كورولا سيدان الأيقونية، بأسعار تتراوح من 2000 إلى 8000 جنيه مصري لفئات محددة موجودة بالفعل في السوق، وبحسب قائمة أسعار جديدة وزعتها تويوتا على شبكة وكلائها،