سعر ومواصفات هيونداي ازيرا الجديدة 2022 فخر الصناعة الكورية

سعر ومواصفات هيونداي ازيرا ، Hyundai Azera هي سيارة سيدان لمع نجمها في عام 1986 من شركة هيونداي الرائدة في صناعة السيارات، وقد تم إنتاج أربعة من الأجيال من ازيرا تصلح بأن تكون سيارة عائلية أو شبابية، السيارة تم إنشائها في كوريا الجنوبية وتم بيع ملايين النسخ منها في جميع أنحاء العالم بفضل محركها القوي وتصميمها الجذاب، ونحن بصدد مناقشة سعر سيارة هيونداي ازيرا ومناقشة أهم مواصفات السيارة السيدان الكورية على النحو التالي.

مواصفات سيارة Hyundai Azera 2022

سعة محرك السيارة 35 لتر.

6 سلندر.

سعة خزان الوقود 70 لتر.

قوة المحرك 286 حصان.

قوة عزم الدوران 338 متر.

ناقل الحركة أتوماتيك.

طول السيارة 4.990 ملم.

عرض السيارة 1.875 ملم.

ارتفاع السيارة 1.470 ملم.

قاعدة العجلات 2.885 ملم.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة 515 لتر.

نظام ABS مانع لانغلاق الفرامل.

نظام EBD لتوزيع الالكتروني للفرامل.

نظام VSC لثبات السيارة.

نظام تثبيت.

نظام المساعدة على صعود المرتفعات وتسلق التلال.

نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

نظام لعرض مراقبة ضغط الإطارات.

كاميرا مراقبة خلفية.

وسائد هوائية.

سنتر لوك.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

شاشة لعرض المعلومات المتعددة.

نظام عزل الأصوات الخارجية والحرارة.

العجلات من الألمونيوم.

مصابيح أمامية وخلفية من الـ LED.

مصابيح ضبابية من الـ LED.

المصابيح الأمامية تعمل أوتوماتيك.

أضواء نهارية LED.

صمامات للطرق الوعرة.

مقابض أبواب السيارة مصنوعة من الكروم.

الباب الخلفي يعمل بالكهرباء.

نوافذ الأبواب الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء.

المقود يعمل أوتوماتيك.

مكيف يعمل أوتوماتيك.

رؤية ليلية.

مدخل لـ الـ USB.

سماعات لاسلكية

سعر هيونداي ازيرا في السعودية والإمارات والدول العربية

تتوفر Hyundai Azera في الأسواق بـ ثلاث فئات وهو ما سنتناول أسعار كل فئة:

سعر فئات هيونداي أزيرا في المملكة السعودية أول فئة بـ 118 ألف ريال والثانية سعرها 131 ألف ريال والثالثة بـ 158 ألف ريال سعودي. سعر فئات Hyundai Azera في الإمارات العربية المتحدة الأولى بـ 120 الف درهم والثانية تأتي بسعر 136 ألف درهم والثالثة بـ 149 ألف درهم إماراتي. سعر فئات هيونداي Azeraفي دولة قطر تأتي أول فئة بسعر 83 ألف ريال والثانية تأتي بسعر 118 ألف ريال (فئتين فقط في قطر). سعر ازيرا في الكويت تأتي الأولى بـ 9250 ألف دينار أما الفئة الثانية تأتي بسعر 10 الاف دينار والأخيرة تأتي بسعر 12.250 دينار كويتي.

صور هيونداي ازيرا 2022