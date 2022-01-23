مواصفات سيارة تويوتا جي إم سي GMC يوكون 2022

مواصفات سيارة جي إم سي يوكون 2022، تعتبر سيارة جمس يوكون من السيارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا واستطاعت أن تحقق نسبة شراء كبيرة بفضل سماتها وخصائصها المميزة، وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سمات سيارة جمس يوكون.

سمات سيارة جمس يوكون 2022

اتسمت سيارة جميس يوكون بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السمات فتحتوي السيارة على محرك vb الذي يعمل بقوة 335 حصان كما أن نظام المعلومات مكون من شاشة بمقاس 10.2 بوصات مع نقطة اتصال واي فاي بالإضافة لتحكم آلي في المناخ ثلاثي المناطق مع مساحة شحن تصل إلى 25.5 قدم مكعب.

تحتوي السيارة على مظهر ممتاز للغاية من الخارج فيصل طول قاعدة العجلات إلى 3071 ملم ويصل طولها إلى يوكون الجديدة 5.334 ملم.

معلومات عن محركات جي إم سي يوكون 2022

تتوفر سيارة جي إم سي بمحركين ومهما كلًا من التالي:

النوع الأول وهو محرك vbالذي يعمل بسعة 5.3 لتر الذي يعمل بتوليد قوة 355 حصان مع 519 يوتر متر من عزم الدوران.

تحتوي السيارة على محرك V8 مع سعة 6.2 لتر الذي يعمل على توليد قوة 420 حصان مع 624 نيوتن من عزم الدوران.

كما أنه في بعض الأسواق يتوفر محرك ديزل ستة سلندر مع سعة 3 لتر بالإضافة إلى تيربو كما أن كافة المحركات تتوافر بناقل سرعة أوتوماتيكي مكون من عشرة سرعات.

ما هي مواصفات الأمان في سيارة جمس يوكون

اتسمت السيارة بالكثير من مواصفات الأمان التي من بينها كلًا من التالي: