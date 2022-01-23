أقوي وأرخص عروض التقسيط...بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة

أقوي وأرخص عروض التقسيط بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، تُقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 والتي من أفضل وأفخم السيارات التي أنتجتها الشركة وهي المفضلة لكثير من العائلات حيثُ تتميز باحتوائها على ثمان مقاعد وتتميز بكبر مساحتها الداخلية وتمنح شركة عبد اللطيف فرصة تقسيط السيارة بقسط شهري 4.212 ريال سعودي فقط.

بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

تقوم شركة عبد اللطيف جميل والتي تعد من أكبر شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية بتقديم فرصة تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر والتي تعد بمثابة حلم للكثير لامتلاكها والحصول عليها وعرض التقسيط كالآتي:

يمكن تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بقسط شهري يبدأ فقط بـ 4.212 ريال سعودي.

بقسط شهري يبدأ فقط بـ 4.212 ريال سعودي. تصل فترة السداد بالتقسيط حتى 60 شهر وكلما زادت المدة زادت قيمة القسط.

لا يحتاج العميل لسداد دفعة أولى من إجمالي قيمة سعر السيارة.

تبلغ قيمة الدفعة الأخير بعد الانتهاء من فترة التقسيط حتى 84.240 ريال سعودي.

يتم احتساب قيمة السيارة بالقيمة المضافة 40% من سعر السيارة الأصلي ويكون إجمالي القيمة 91.520 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على محرك تبلغ سعته 5700 سي سي.

على محرك تبلغ سعته 5700 سي سي. يمتلىء المحرك بمقدار 5.7 لتر وتبلغ قوته 409 حصان.

أقصى عزم دوران السيارة حوالي 650 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على جنوط رياضية يصل قياسها 17 بوصة.

تبلغ أبعاد السيارة حوالي 1.86 متر في الطول.

تحتوي السيارة على ثمان مقاعد مما يجعلها من السيارات المناسبة لجميع العائلات.

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022