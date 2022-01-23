نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص عروض التقسيط…بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
أقوي وأرخص عروض التقسيط بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، تُقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 والتي من أفضل وأفخم السيارات التي أنتجتها الشركة وهي المفضلة لكثير من العائلات حيثُ تتميز باحتوائها على ثمان مقاعد وتتميز بكبر مساحتها الداخلية وتمنح شركة عبد اللطيف فرصة تقسيط السيارة بقسط شهري 4.212 ريال سعودي فقط.
بدون مقدم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
تقوم شركة عبد اللطيف جميل والتي تعد من أكبر شركات تجارة السيارات داخل المملكة العربية السعودية بتقديم فرصة تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر والتي تعد بمثابة حلم للكثير لامتلاكها والحصول عليها وعرض التقسيط كالآتي:
- يمكن تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بقسط شهري يبدأ فقط بـ 4.212 ريال سعودي.
- تصل فترة السداد بالتقسيط حتى 60 شهر وكلما زادت المدة زادت قيمة القسط.
- لا يحتاج العميل لسداد دفعة أولى من إجمالي قيمة سعر السيارة.
- تبلغ قيمة الدفعة الأخير بعد الانتهاء من فترة التقسيط حتى 84.240 ريال سعودي.
- يتم احتساب قيمة السيارة بالقيمة المضافة 40% من سعر السيارة الأصلي ويكون إجمالي القيمة 91.520 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
- تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزرعلى محرك تبلغ سعته 5700 سي سي.
- يمتلىء المحرك بمقدار 5.7 لتر وتبلغ قوته 409 حصان.
- أقصى عزم دوران السيارة حوالي 650 نيوتن لكل متر.
- تحتوي السيارة على جنوط رياضية يصل قياسها 17 بوصة.
- تبلغ أبعاد السيارة حوالي 1.86 متر في الطول.
- تحتوي السيارة على ثمان مقاعد مما يجعلها من السيارات المناسبة لجميع العائلات.
مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
- تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بوجود تقنية الدخول الذكي.
- تحتوي على فرامل مانعة للانغلاق.
- تتميز بوزنها الخفيف وتستطيع السير في الأماكن الضيقة.
- وتتميز السيارة بقدرتها على السير في الطرق الوعرة ومقاومة الطرق الرملية.
- تتميز السيارة بالراحة والثبات على الأرض وتحتوي على أنظمة آمنة لتتمكن من السير في عوامل الطقس الصعبة.
- تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان وأهمها الوسائد الهوائية بالإضافة إلى وجود وسائل الترفيه مثل شاشة ترفيهية تعمل باللمس.
- وهكذا نكون قد تعرفنا على مواصفات السيارة المميزة وكذلك عروض تقسيط السيارة من شركة عبد اللطيف جميل والذي يسعى لتقديم عروض مميزة على السيارات لإرضاء عملائه.
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