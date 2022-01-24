تشهد السعودية الآن أنطلاق أحدث السيارات الكهربائية الجديدة وأنواعها بأسعار فى غاية الروعة

أحدث السيارات الكهربائية الجديدة وأنواعها، زاد إقبال العديد من العملاء علي شراء السيارات الكهربائية وذلك سعيا خلف عالم خالي من العوادم ويعمل بالطاقة النظيفة التي تحافظ علي البيئة من التلوث إضافة إلى حل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، وطرحت شركات صناعة السيارات العديد من السيارات الحديثة في السعودية التي تعمل عن طريق الكهرباء، وإليكم أهم تلك السيارات ومواصفاتها.

أحدث السيارات الكهربائية الجديدة وأنواعها

سيارة أودي E- TRON

تعمل سيارة أودي E-TRON عن طريق الدفع الرباعي، وتحتوي علي مميزات سيارتي Q5 ، Q7 .

تشتمل السيارة علي بطارية ليثيوم تساعد السيارة علي قطع مسافة 284 ميل بشحنة واحدة فقط.

تصل سعة بطارية الليثيوم 95 كيلو وأت، وتبدأ أسعار السيارة في السعودية من 60 ألف جنيه استرليني.

سيارة بي إم دبليو I3S

تعد سيارة بي إم دبليو I3S من السيارات العملية الرياضية، تعمل عن طريق محركين أحدهما كهربائي والآخر يعمل بالوقود تبلغ قوته 181 حصان.

بطارية الكهرباء تمكن السيارة من قطع مسافة تقدر ب 174 ميل في الشحنة الواحدة.

تعد أول سيارة تعمل بالكهرباء من سيارات الهاتشباك.

تبدأ أسعار السيارة في السعودية من 36.975 ريال سعودي.

سيارة ريماك C-TWO

تأتي سيارة ريماك C-TWO بأربع محركات تولد طاقة كبيرة تصل إلى 1888 حصان، بحيث تتسارع من صفر إلى 60 ميل في مدة تقدر ب 1.85 ثانية.

الشحنة الواحدة تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 4.3 ميل.

يبدأ سعر سيارة ريماك C-TWO من مليون جنيه استرليني في السعودية.

سيارة تسلا رودستر

تتميز سيارة تسلا رودستر بسرعتها الكبيرة التي تتجاوز 250 ميل في الساعة الواحدة.

تتسارع السيارة من صفر إلى 60 ميل في مدة لا تتجاوز 19 ثانية.

تمكنها الشحنة الواحدة من قطع مسافة لا تقل عن 620 ميل.

تباع السيارة في السعودية بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه استرليني وتعد من السيارات الشهيرة التي تعمل بالكهرباء.

سيارة جاكوار I- PACE