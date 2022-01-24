على 60 شهر... اقوي عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 موديل 2022 ومواصفات ومميزات السيارة الجميلة

تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 موديل 2022، تعد سيارة كيا سبورتاج أل اكس 2022 من أفضل السيارات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والتي حققت نسبة مبيعات كبيرة داخل المملكة فهي تتميز بتصميمها الرائع والأنيق كما تحتوي على كثير من المميزات ويبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة على أفضل عروض التقسيط الخاصة بالسيارة بطريقة تناسب إمكانية كل شخص.

تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 موديل 2022

تمنح الشركة فرصة تقسيط سيارة كيا سبورتاج أل اكس من خلال بعض الشروط وهي:

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة السعودية 97,403 ألف ريال سعودي.

يبلغ قيمة الدفعة الأولى للسيارة 9.741 ريال سعودي.

تصل فترة السداد حتى 60 شهر.

يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1.806 ريال سعودي وكلما زادت فترة السداد زادت قيمة القسط الشهري.

تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة حوالي 29.221 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 2022

تحتوي السيارة من الأمام على شبكة بعرض وجه السيارة والتي تربط شبكة Tiger nose الأنيقة.

وتحتوي السيارة من الأمام على مصابيح تعمل في النهار.

تحتوي السيارة على شبكة سفلية ومصابيح للضباب.

توجد السيارة بلونين مختلفين مع سقف لونه أسود.

خط حزام الكروم السيارة يميل إلى أعلى.

يبلغ طول السيارة 183.5 بوصة وعرضها 73.4 بوصة أما الارتفاع يبلغ 65 بوصة.

تم صنع سبائك السيارة من المعدن بجنوط مختلفة قياسها حيثُ تتوفر بمقاس 17 و 18 و 19 إنش.

مميزات سيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 2022

يوجد العديد من المميزات الخلصة بسيارة كيا سبورتاج أل اكس 1.6 ومنها: