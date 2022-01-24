قنبلة الموسم.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية تعد من أهم البيانات والمعلومات المبحوث عنها من قبل العديد من العملاء ممن يرغبون في الاقتناء لتلك السيارة المتميزة والتي تتوفر فيها مجموعة من التجهيزات والتجهيزات منها الأساسي ومنها تجهيزات تهدف للرفاهية طوال فترة الركوب للسيارة من الماركة ذلت الإنتاج الروسي عالي الكفاءة وإليكم عبر الآتي من المعلومات عن مواصفات السيارة، والتكلفة الشرائية الخاصة بها.

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية

نتحدث من خلال تلك السطور القليلة القادمة عن المواصفات والاسعار للسيارة لادا نيفا والتي تتمتع بعدد من المميزات والتي تؤهلها لأن تكون من بين أقوى الموديلات للسيارات المطروحة بالسعودية، ومن أبرز مواصفاتها ما يلي.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بالسعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية نعرضها على هذ النحو الآتي:

السيارة من الخارج تصميمها يمتاز بالقوة والمتانة للسير على أصعب الطرق وأشدها وعورة.

السيارة ذات محرك يبلغ من السعة ألف وسبعمائة سي سي.

القوة الخاصة بمحرك السيارة تصل لنحو ثلاثة وثمانين حصان.

عزم الدوران للمحرك يصل للقيم مائة تسعة وعشرين نيوتن لكل متر.

الدفع الرباعي هو المنظومة الخاصة بعمل السيارة من الموديل لادا نيفا.

الناقل الخاص بالحركة من النوع الأوتوماتيك.

يقسم الفتيس لعدد خمس سرعات.

يقسم الفتيس لعدد خمس سرعات. الجنوط من النوع الرياضي ويصل قياسها للقيمة خمسة عشر إنش.

العديد من الكماليات والتي من أبرزها توفر مكيف بالسيارة.

يتوفر منفذ يو إس بي.

يتوفر منفذ يو إس بي. مشغل السي دي والراديو المدمج متوفر بالسيارة.

شاشة بالمقاس سبعة بوصة تتوفر بالسيارة.

الكثير من التجهيزات للمقاعد أهمها أن المقاعد مصنعة من أفضل الخامات ومن الممكن ضبط مستوى المقاعد الخلفية.

تتوفر نوع الوسائد الهوائية والتي تقي من التعرض للاصطدامات.

الفرامل التي تمنع الانغلاق من أهم تجهيزات الأمن بالسيارة.

التوزيع المثالي للتهوية عبر فتحات بالسيارة.

اسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية

اسعار سيارة لادا نيفا بالسعودية تتوقف على الفئة التي ينتمي لها الموديل والفئات الخاصة بالموديل لادا نيفا تبلغ أربعة، والسعر لموديل منتمي للفئة الأولى يصل لأربعة وثلاثين ألف ريال سعودي.