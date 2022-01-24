جوهرة كيا وصلت.. سيارة كيا كارينز 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة كيا كارينز بالسعودية نتطرق لها عبر تلك السطور حيث تعد تلك الشاحنة كورية المنشأ واحدة من بين أقوى السيارات الأكثر تميز والتي من الممكن أن نعبر من خلالها لأشد الطرق وعورة نظرا لما تحمله من العديد من الخصائص والتي تعد من الخصائص الأساسية للأمان وسرعة القيادة مع الثبات، وتوفر مختلف تجهيزات الأمان، وعن أهم مواصفات السيارة ومختلف ما تحتويه السيارة من تجهيزات نتحدث بالتفصيل من خلال السطور مع بيان التكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة وأهم ما تتمتع به من مميزات تجعلها من أهم البدائل المتوفرة بمختلف المعارض كشاحنة من أقوى الشاحنات من طراز وماركة كيا.

مواصفات سيارة كيا كارينز بالسعودية

المواصفات والأسعار للسيارة كيا كارينز بالسعودية تعد من أقوى ما يتوفر بالسيارة وتعد من المميزات أيضا للسيارة حيث أن العديد من التجهيزات تتوفر بالسيارة وتتيح فرص القيادة الآمنة وتعد السيارة من أقوى أنواع المركبات التي تتسم بوجود أهم عوامل الأمان، وكذلك تجهيزات للترفيه بالسيارة، وعن أهم مواصفات السيارة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي.

مواصفات سيارة كيا كارينز بالسعودية

مواصفات سيارة كيا كارينز بالسعودية من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تحوي محرك من النوع ستة سلندر.

السيارة يتوفر محركها بالقوة التي تعدل مائة وخمسة عشر حصان.

السيارة أيضا عزم دوران محركها يصل للقيمة مائة أربعة وأربعين نيوتن لكل متر.

عدد ستة من السرعات تتوفر بالناقل الحركي من النوع المانيوال.

السيارة نظام عملها هو الدفع الرباعي.

يتوفر في الأمام من مقدمة السيارة نوع من الشبك المميز بالأناقة ومطعم بخام الكروم المميز بكتابة لفظ كيا بالمنتصف.

السيارة ملحق بها شاشة يبلغ قياسها عشرة إنش.

متوفر بالمقصورة الداخلية المكيف لتحسين أجواء السيارة.

أسعار سيارة كيا كارينز بالسعودية

أسعار سيارة كيا كارينز بالسعودية وفقا للفئة التي تتبعها السيارة، والسعر بالمملكة السعودية يصل لنحو اثنين وثمانين ألف ريال سعودي، بينما السعر العالمي الخاص بهذا النوع من موديلات السيارات يصل لنحو ثمانية عشر ألف دولار.