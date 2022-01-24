جنون السيارات السيارة كيا بالمواصفات الأبرز 2022 كيا سبورتاج محبوبة العالم في السعودية

مواصفات واسعار السيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية تطرح الشركة المصنعة للسيارة كيا سبورتاج 2022 فئات متعددة من السيارة في الأسواق المحلية بالمملكة حتى يستطيع محبي ومستخدمي ماركة كيا اختيار الفئة التي تناسب استخدامتهم، حيث يبحث عدد كبير من متابعي اخبار السيارات عن مواصفات كيا سبورتاج 2022 التي تم طرحها مؤخراً في المملكة و تعد من السيارات الرياضية ذات الإطارات العريضة التي تساعد في ثبات السيارة أثناء القيادة مهما كانت السرعة ، كما يساعد أيضا التحكم في نظام قيادة السيارة على توفير الراحة لقائد السيارة وجعل السيارة قادرة على السير في مختلف الطرق دون عناء أو تأثير على سرعتها خصوصاً مع السعة الكبيرة للمحرك، لذلك نقدم لكم اليوم مواصفات واسعار كيا سبورتاج في السعودية.

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

تأتي السيارة سبورتاج بتصميم خارجي فخم ومميز وعصري محرك سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان مقصورة داخلية واسعة ومريحة بها عدد كبير من الكماليات ووسائل الترفيه مخارج الصوت الداخلية و2 شاشة تاتش أمام مقاعد السائق فرامل أوتوماتيكية بها قفل القارئ يحافظ على ثبات السيارة وعدم الانزلاق في حالة التصادم التغيير في نظام القيادة بحسب حالة الطريق الذي تسير فيه السيارة التصميم الرياضي لإطارات السيارة حيث متوفر منها اطارات 17 و19 جنوط أنظمة أمان 6 وسائد هوائية لحماية الركاب فرامل مانعة الانغلاق التحكم في المقاعد أنظمة إضاءة متعددة من الداخل والخارج تستهلك السيارة 14 لتر بنزين لكل 100 كم إمكانية تشغيل سي دي، والكثير من المميزات الرائعة التي تشتمل عليها السيارة كيا سبورتاج 2022 التي جاءت بأربع فئات متنوعة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمشترين.

اسعار السيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

وأعلنت الشركة الوكيلة لبيع سيارات كيا في المملكة السعودية

عن توفيرها الاصدار الجديد من السيارة سبورتاج بأسعار متفاوتة تختلف مع اختلاف مواصفات كل فئة من السيارة،حيث توفر 4 انواع من سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 وسوف نتعرف على سعر كل فترة منهم بالريال السعودي.