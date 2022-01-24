تويوتا يارس بالإضافة إلى تويوتا كورولا هما سيارتين يحتويان على مقومات السيارات الاعتمادية بتقييم 10 من 10، وتحافظ السيارات المشار إليها على نسب مبيعات مرتفعة على مدى الـ5 سنوات الماضية نظرا لتقديمها تجربة قيادة تضع في اعتبارها متطلبات السيارات التي تستعمل يوميا لأكثر من مرة للذهاب للدوام والعودة منه وكذلك تلبية احتياجات المنزل بالإضافة إلى إمكانية اداء هذه السيارات لمعظم المهام التي يتم الاعتماد عليها بها.

يارس كورولا سيارات تويوتا رخيصة حالات استثنائية والاسعار مفاجأة 100%

هناك سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 تحتوي على قير اتوماتيك ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه بدي السيارة لونه فضي، حالة السياره من الخارج بها ملاحظات أبرزها صدمتين من الأمام.

الصدمات تم إصلاحها خارج الوكالة، وتحتوي السيارة على رش كامل لتغطية آثار تلف الرش القديم من الشمس.

السيارة من المالك الثاني وتم تغيير ماكينة لها، حالة المحرك والقير يعملان بدون اي ملاحظات.

سعر السيارة التي تتواجد في جده هو 18 ألف ريال سعودي ويمكن التفاوض البسيط في السعر.

تويوتا يارس بحالات استثنائية واسعار منخفضة

هناك سيارة يارس موديل 2010 بحالة الوكالة من الخارج، وهي بدون ملاحظات تماما على البودي أو الفرش الداخلي للسيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة ممشاها 200 ألف كيلومتر، السيارة تقع في أبها، القير يدوي يعمل عبر التبديل بين 5 سرعات.

جميع زجاج السيارة بحالة الوكالة ويعمل بكفاءة بالإضافة إلى أن حالة المكينة والقير قوية وليست بهم مشكلات تماما.

كافة كالميات السيارة متواجدة داخلها فهي حالة استثنائية وسعرها هو 22 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا بأسعار قليلة في متناول الجميع ولكافة الاحتياجات بالمملكة العربية السعودية