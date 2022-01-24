سيارات هيونداي النترا و سوناتا و ازيرا وغيرهم من موديلات العلامة الكورية الكثيرة التي تقدم تنوع كبير يفيد المستهلك في المملكة العربية السعودية، وهناك مزايا كثيرة لسيارات هيونداي ومن بين أبرز هذه المزايا جاذبية تصميمات الموديلات المختلفة وخاصة النترا 2021 وليست وحدها وكذلك هناك تصميم توسان الجديدة الجبارة، وتعد العلامة المشار إليها واحدة من أكثر العلامات نجاحا في العالم والخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية.

النترا سوناتا ازيرا سيارات مستعملة للبيع ارخص اسعار بالسوق.. الفارق شاسع

هناك النترا 2012 فئة فل كامل تتواجد في الرياض لونها هو اللون الرمادي، ممشى السيارة هو 354 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 22 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج جيدة.

الملاحظات هي صدمة في غطاء المحرك والرفرف الأمامي جهة اليسار وتمت معالجتهم في الوكالة.

السيارة من الداخل نظيفة وهي من المالك الأول وممشى السيارة قابل للزيادة حتى حصول البيع.

هيونداي سوناتا بأرخص الأسعار في السوق بالمملكة العربية السعودية.. حالات نظيفة جدا

كذلك هناك هيونداي سوناتا 2012، قير اتوماتيكي، وقود بنزين، وتقع في مكة.

وفي الوقت نفسه فئة السيارة فل كامل وهو ما يعني احتواء السيارة على فتحة سقف وكاميرا في الصدام الخلفي.

سعر السيارة هو 17 ألف و500 ريال سعودي وهو سعر جيد لهذه السيارة ويعد من أقل اسعار هذا الموديل في السعودية.

حالة السيارة ممتازة من حيث البدي الخارجي والتجهيز الداخلي والمحرك وناقل الحركة.

ممشى السيارة ذات اللون الأبيض هو 300 ألف كيلومتر وهو قابل للزيادة لاستمرار استعمال السيارة.

ازيرا رخيصة مستعملة بحالة جيدة في السعودية