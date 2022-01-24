أقوي وارخص عروض تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022 بجميع بفائتها بعروض خيالية

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022، سوف نمد لك اليوم يد المساعدة في الحصول على السيارة التي دمت تحلم بها بأنظمة تقسيط متنوعة، تتمكن من سداد الأقساط حتى 60 شهر وتضم عروض تقسيط السيارة للموديلات المتنوعة لسيارة تويوتا لاند كروزر، وبإمكانك تقسيط السيارة على دفعات شهرية، ويضاف لها الضريبة المضافة للسعر الأصلي للسيارة، عند القيام بالتقسيط، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أفضل عروض تقسيط سيارة لاند كروزر.

تقسيط سيارات تويوتا لاندكروزر لأعوام 2020 و2021 و2022

سوف نقدم لكم العديد من أنظمة التقسيط لسيارة تويوتا لاند كروزر بكافة الفئات بالمملكة العربية السعودية من خلال شركة موتوري السعودية:

عروض سيارة تويوتا لاند كروز صالونGX DSL 2022

بإمكانك الآن تقسيط سيارة لاند كروزر صالون التي تقدر بثمن 210,600 ريال سعودي.

ويتم تقسيط السيارة على خمس سنوات، على أن يتم تقسيط السيارة بقيمة 4212 ريال سعودي كل شهر.

ولا يتطلب من العميل القيام بدفع أي مقدمات للتقسيط كما أن الدفعة الأخيرة للحصل على السيارة تقدر بقيمة 84,240 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر GXR-2

يحصل العميل على السيارة عند القيام بدفع قسط شهري يبلغ نحو 4338 ريال سعودي.

حتى يتم تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر، والتي يبلغ ثمنها 228,800 ريال سعودي.

ولا يتم دفع مقدم ويقوم العميل بسداد الدفعة الأخيرة التي تقدر بقيمة 91,520 ريال سعودي.

وتصل فترة السداد حتى 60 شهر.

ويجب أن يلتزم العميل بسداد جميع الأقساط المطلوبة منه بالمواعيد المحددة.

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر 2021

قد تبدأ أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر صالون موديل 2021 GXR2 V8 2021 .

بداية من 231,800 ريال سعودي، وبإمكان القيام بتقسيطها على مدار 5 سنوات.

ويتم القيام بدفع أقساط بقيمة 4636 ريال سعودي بشكل شهري.

ولا يطلب منك البنك أي مقدمات ولكن الدفعة الأخيرة لامتلاك السيارة تبلغ نحو 92.720 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر ديزل 2021