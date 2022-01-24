أفخم وأرقي السيارات وصلت السعودية..سيارة تويوتا جرانفيا  2022 بمواصفات خيالية وأسعار جبارة

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بمواصفات خيالية، هذه السيارة الراقية التي قد تم تصنيعها باليابان، وكما أنها تعرف باسم سيارة رجال الأعمال، وهذا لما تحمله السيارة من تقنيات وإمكانيات بجودة فائقة لا تتواجد إلا بهذه السيارة، حيث يوجد بها مقاعد بالخلف كبيرة تستقبل نحو 4 أفراد، وتعد بمساحة داخلية كبيرة، كما أنها تعرف بقدرتها الهائلة بتقديم نماذج ذات جودة كبيرة، لذا فإذا كنت تريد أن تحقق حلمك وتحصل على سيارة بكل هذه الإمكانيات فيجب عليك شرائها على الفور، وسوف نستعرض عليكم كافة المواصفات الخاصة بالسيارة.

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 بمواصفات خيالية

تتميز السيارة باحتوائها على واجهة أمامية بتصميم مميز، وبهيكل عريض يحمل جاذبية كبيرة وأناقة.

حيث أن السيارة تأتي بتصميم رائع ومميز، مع احتوائها على بعض الزخارف المعدنية، التي قد تصل لأسفل وتمنحك إطلالة أنيقة.

يوجد داخل سيارة تويوتا جرانفيا 2022 مصابيح متوفرة ذات تصميم أنيق وملفت للانتباه، كما أن السيارة بمادة الكروم.

مصابيح متوفرة ذات تصميم أنيق وملفت للانتباه، كما أن السيارة بمادة الكروم. السيارة تدعم النظام الرباعي وتعمل بثبات كبير عند السير على الطرق الصعبة بالرغم من احتوائها على الكثير من الركاب.

أما بالنسبة لقيادة السيارة فهي شيقة للغاية وذات مساحة واسعة من الداخل.

يوجد بالسيارة مكيف هواء يقوم بتنقية الهواء والتخلص من أي روائح كريهة.

كما أن يوجد في السيارة شاشة رقمية ذات سعة 4.2 بوصة، كما أن يوجد بها مرآة رقمية تتمكن من رؤية السيارة بالخلف.

أما بالنسبة للباب الجانبي للسيارة فهو تدعم العمل بتقنية الكهرباء، كما أن السيارة متوفرة بنظام خاص لتعطيل المحرك حتى لا يتم القيام بالسرقة، مع الحرص على توفير جهاز انذار متوفر بالسيارة.

السيارة متوفر بها إضاءة في الداخل وتوفر ألوان كثيرة، والسيارة يوجد بها الكثير من التقنيات الهامة جداً.

يوجد بها نظام تقني يمنع الانغلاق للمكابح، والسيارة تدعم التحكم في الثبات ومزودة بوسائد هوائية للقائد وأيضاً الراكبين.

محرك السيارة متوفر بسعة ستة سلندر، وذات سعة 3.5 لتر، ويعمل بقوة تبلغ نحو 277 حصان.

سعر سيارة تويوتا جرانفيا 2021