“العملاقة الجبار” أسعار ومواصفات سيارات اللكزس 2022 في السعودية

“العملاقة الجبار” أسعار ومواصفات سيارات اللكزس 2022 كشفت الأسواق السعودية عن أسعار لكزس 2022 في السعودية وهي من أحدث السيارات الجديدة التي أصدرتها شركة لكزس العالمية بإمكانيات حديثة وهيكل جذاب ومواصفات متطورة، فالسيارة تتميز بشبك أمامي عريض مميز يجعلها في غاية الفخامة وتستحق لسعرها المعروضة به في جميع أسواق السيارات، وبدأت السيارة في الانتشار منذ بداية عامنا الجاري بعد إطلاقها في أواخر العام الماضي، وسنقوم بتوضيح كل مواصفات السيارة وإمكانياتها وكذلك أبرز عيوبها ومميزاتها.

إمكانيات ومميزات سيارة لكزس 2022 في السعودية

سعة موتور السيارة تبلغ حوالي 3500 سي سي وتقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست أسطوانات وكذلك من عشر سرعات مختلفة.

قوة موتور السيارة تبلغ 409 حصان وأقصى عزم دوران يصل إليه الموتور هو 650 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على 7 قضبان خارجية وفتحة من السقف بانورامية.

منافذ يو إس بي ومداخل AUX وأيضًا خاصية البلوتوث.

عيوب سيارة لكزس موديل 2022

مقاعد الصف الأول والثاني للسيارة أضيق من المتوقع بالنسبة لكونها سيارة عائلية كبيرة الحجم.

استهلاك السيارة من البنزين غير اقتصادي حيث أنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود.

واجهتها الخارجية تشتت الانتباه بالنسبة لبعض الفئات.

سعر السيارة يعد أكبر قليلًا من سعر السيارات المنافسة لها.

أسعار سيارة لكزس فئة جي إس في سوق السيارات السعودي

يختلف سعر السيارة الواحدة باختلاف فئة السيارة نفسها وجاءت أسعار السيارة في السوق السعودي بحسب فئاتها كالآتي:-

فئة السيارة الأولى جي إس بمحرك سعته 3500 سي سي تراوح بيعرها في السوق السعودي بين 226 ألف و225.400 ريال سعودي.

بينما تراوحت أسعار الفئة الثانية جي إس CH من 248 ألف حتى سعر 247 ألف ريال سعودي.

والفئة الثالثة من السيارة سعرها يتراوح بين 248 ألف حتى سعر 247 ألف ريال سعودي.

وكشفت أن الطراز المنتظر من السيارة من المتوقع أن يتراوح سعره بين 325 ألف إلى 476 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة لكزس فئة إل سي في السعودية