أقوي وأرخص عرض تقسيط...تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل وأحدث مواصفات جبارة

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم، أتاحت شركة عبد اللطيف جميل الكثير من عروض تقسيط السيارات المتنوعة ومن بينها تقسيط سوزوكي فيتار 2022، والتي وفرت للعملاء الكرام تسهيلات متنوعة بدفع قسط شهري يبدأ من 11300 ريال سعودي على فترة طويلة تصل نحو خمس سنوات، حتى يتمكن العملاء الراغبين بالحصول عليها بامتلاكها دون الحاجة للدفع كاش، حيث أن هذه السيارة منذ أن تم الإعلان عنها وأصبحت حلم للعديد من المواطنين لما تتمتع بها من مزايا ومواصفات قياسية والعديد من المزايا والتقنيات التي تجعل الجميع يقبل عليها، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بها

تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم

كشفت شركة عبد اللطيف جميل عن عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتار2022 المتميزة التي تبدأ من 1300 ريال سعودي بشكل شهري، مع مراعاة دفع الأقساط لمدة 60 شهر.

المتميزة التي تبدأ من 1300 ريال سعودي بشكل شهري، مع مراعاة دفع الأقساط لمدة 60 شهر. على أن تكون الدفعة الأولى بنحو 15,723 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة للحصول على السيارة تبلغ نحو 27.137 ريال سعودي.

حيث أن الفائدة السنوية للسيارة تبلغ نحو 21%، وتقدر الضريبة المضافة بنجو 14,049 ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

سيارة سوزوكي فيتارا 2022 مزودة بنظام الدفع الكامل للعجلات، كما أن هيكل السيارة الخارجي بالأمام مصنع بشكل أكثر جاذبية وبطريقة تبهر بها الجميع.

مزودة بنظام الدفع الكامل للعجلات، كما أن هيكل السيارة الخارجي بالأمام مصنع بشكل أكثر جاذبية وبطريقة تبهر بها الجميع. أما بالنسبة لماتور السيارة فهو مكون من أربع أسطوانات ويعمل بسعة كبيرة تبلغ نحو 1600 سي سي.

كما أن السيارة بها محرك يعمل بقوة تصل حتى 120 حصان، وذات أقصى عزم دوران يصل حتى 156 نيوتن لكل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك مكون من ست سرعات متنوعة.

سرعة السيارة تبدأ من الصفر بغصون حوالي 13 ثانية، حتى أنه يقوم بقطع مسافة تقدر نحو 100 كيلو متر.