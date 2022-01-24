العظمة كلها.. سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات مناسبة

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush، تتحدد بناء على الموديل والفئة التي ينتمي لها هذا الموديل، وعبر ما يأتي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول ما يتوفر في هذا الموديل المتميز من مواصفات لها القدرة على العبور لأصعب الطرق الوعرة، حيث تعد التجهيزات التي تتواجد بالسيارة من المقصورة الداخلية وحتى التصميم الخاص بالسيارة من الخارج من أهم ما يبحث عن تفاصيله عدد كبير من الراغبين في الحجز لهذا الموديل، وفيما يأتي أهم التفاصيل التي تتعلق بالمواصفات الخاصة بسيارة من موديل تويوتا راش مع بيان تكلفة الشراء للسيارة.

اسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022

الاسعار ومختلف المواصفات للسيارة تويوتا راش 2022 من أكثر ما يتساءل عنه الكثير من العملاء حيث تم الإعلان من قبل الشركة المنتجة عن العديد من التحديثات الخاصة بموديل تويوتا راش المميز وقد تبين أن التجهيزات منها الأساسية ومنها تجهيزات لرفاهية أكثر أثناء السير على أشد الطرق وعورة، حيث تم تزويد السيارة بالعديد من تجهيزات الأمان للسير بها بالمنعرجات والمرور بالمنعطفات، وفيما يلي المزيد عن المواصفات.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 من أهمها ما نوافيكم به عبر التقرير التالي:

من أهم المواصفات للسيارة تويوتا راش 2022 أن أبعادها الخارجية متناسقة حيث يبلغ الطول أربعة أمتار وأربعمائة سم، والعرض يصل لمتر وستمائة سم.

ارتفاع السيارة عن سطح الأرض يصل لحوالي متر وسبعمائة سم.

الشنطة التي يتم التخزين بها من الخلف للسيارة تصل من السعة لنحو مائتي وتسعة لترات.

العديد من الكماليات التي تتوفر بالسيارة ومن أهمها المكيف ومنافذ اليو إس بي وإي يو إكس.

الجنوط الخاص بالعجلات يصل قياسه لسبعة عشر إنش.

البلوتوث والواي فاي، ومشغل السي دي متوفر بالسيارة.

يتوفر بالنظام الصوتي عدد ثمانية من مكبرات الصوت.

أسعار سيارة تويوتا راش 2022

تبلغ أسعار سيارة تويوتا راش 2022 Toyota Rush حيث تبدأ بالسوق المحلية من ثلاثمئة خمسة وأربعين إلى نحو ثلاثمئة وسبعين ألف جنيه مصري تبعا للفئة الخاصة بكل موديل فهناك الكثير من الموديلات المختلفة لدي سيارة تويوتا راش.