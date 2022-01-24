وأخيراً وصلت السعودية.... سيارة تويوتا بردوا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة

سيارة تويوتا بردوا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة، أخر إصدارات شركة تويوتا اليابانية سيارة تويوتا بردوا 2023 التي من المقرر طرحها بالأسواق خلال 2022 بدل من 2023، وقد حرصت الشركة المصنعة على أن تكشف عن مواصفات السيارة من أجل التمتع بالعديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة، حتى يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي، من الحصول على ذلك السيارة التي تحمل إمكانيات عديدة ومميزات دقيقة، التي تجعلها الأفضل دائماً، من المقرر أن تكتسح الأسواق فور إصدارها.

مواصفات سيارة تويوتا بردوا 2023 الجديدة

من أهم المواصفات التي تتمتع بها السيارة تكون كالآتي:

يوجد بالسيارة شاشات بإمكانك توصيلها بالهواتف الذكية، كما أنها تدعم الكثير من الأنظمة الحديثة لتساعد السائق عند القيام بقيادة السيارة.

السيارة بها الكثير من وسائل الأمان والسلامة لكافة الركاب بالمقاعد الأمامية وكذلك الخلفية.

كما أنها يوجد بها العديد من أنظمة توجيهية كبير وجودة فائقة، مما يجعل السيارة تتمكن من السير على جميع التضاريس المناخية ومن السير على الطرق الصعبة.

يتوقع الكثير أن سيارة تويوتا برادو 2023 تأتي بمحرك هايبرد والتي قد تتراوح 2.5 لتر وتصل حتى 2.7 لتر.

تأتي بمحرك هايبرد والتي قد تتراوح 2.5 لتر وتصل حتى 2.7 لتر. وإذا تم تغيير محرك السيارة الهايبرد فمن المتوقع أن يكون من نوع الديزل وبسعة تصل 2800 سي سي وتعمل نحو 4 أسطوانات.

ويولد عنه قوة حصان تصل نحو 309، والسيارة ذات عزم دوران تصل نحو 700 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة تويوتا بردوا 2023 الجديدة