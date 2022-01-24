نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على 60 شهر… اقوي عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية في المقال التالي
تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها، عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 مقدمة من شركة عبد اللطيف جميل بعد قيام الشركة العالمية تويوتا لإنتاج السيارات بالإعلان عن الإصدار الجديد من سيارة تويوتا برادو تي اكس التي تعتبر من أرقى وأكثر السيارات تطورا في تقنياتها وامتيازاتها والتي وصلت إلى أعلى نسبة رواج وانتشار وبيع بين المستخدمين للسيارات بشكل كبير خصوصا في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نعرض لكم مميزات هذه السيارة بالتفصيل.
تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها
عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس أل 1 2022
- حيث تصل القيمة المالية لسيارة تي اكس داخل الشركة الرسمية لعبد اللطيف جميل إلى مبلغ إلى 143.600 ريال سعودي.
- وتعطي هذه الشركة أمكانية التقسيط للسيارة بقيمة مالية تدفع شهريا تصل إلى 2.872 ريال سعودي.
- من الجدير بالذكر أنه كلما امتدت فترة السداد كلما ارتفعت قيمة المبلغ الذي يدفع شهريا وتتيح الشركة أمكانية التقسيط في مدة سداد تصل إلى 5 سنوات.
- ولايشترط دفع الجزء الأول عند استلام السيارة وتصل قيمة الجزء الأخير من سعر هذه السيارة إلى مبلغ 57.440 ريال سعودي.
عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس آل ديزل 2022
أن سيارة تويوتا برادو تي اكس آل ديزل من شركة عبد اللطيف تصل القيمة المالية التي تدفع لها شهريا إلى 3.224 ريال سعودي
والقيمة المالية للجزء الأخير من سعر السيارة يصل إلى 64.480 ريال سعودي وقيمة السيارة إجماليا 161.200 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022
- إن سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 تحتوي على محرك قوي يصل إلى 4 سلندر ويكفي لسعة 2.7 لتر
- ويملك 164 حصان وتشتمل من الناحية الأمامية على كشاف للإضاءة في أثناء فترات الليل وفي الظروف الجوية المضطربة.
- يصل اتساع خزان السيارة إلى 246نيوتن/متر وتحتوي هذه السيارة على ناقل حركة اوتوماتيكيا يملك 6 سرعات.
- بالإضافة إلى أمكانية إدارته بشكل يدوي وتم تصنيع هيكل السيارة من مواد عالية الجودة لسهولة تجربة القيادة
- وتسهيل الأداء على قائد السيارة مع أمكانية إدارة المقاعد داخل السيارة من خلال أداة كهربائية والتي تسهل عملية الجلوس للأطفال والكبار.
- بالإضافة إلى وجود صندوق تبريد يسمح بالانتقال على مسافات طويلة في فترات الصيف.
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