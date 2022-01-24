على 60 شهر... اقوي عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها، عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 مقدمة من شركة عبد اللطيف جميل بعد قيام الشركة العالمية تويوتا لإنتاج السيارات بالإعلان عن الإصدار الجديد من سيارة تويوتا برادو تي اكس التي تعتبر من أرقى وأكثر السيارات تطورا في تقنياتها وامتيازاتها والتي وصلت إلى أعلى نسبة رواج وانتشار وبيع بين المستخدمين للسيارات بشكل كبير خصوصا في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نعرض لكم مميزات هذه السيارة بالتفصيل.

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها

عروض تقسيط تويوتا برادو تي اكس أل 1 2022

حيث تصل القيمة المالية لسيارة تي اكس داخل الشركة الرسمية لعبد اللطيف جميل إلى مبلغ إلى 143.600 ريال سعودي.

وتعطي هذه الشركة أمكانية التقسيط للسيارة بقيمة مالية تدفع شهريا تصل إلى 2.872 ريال سعودي.

من الجدير بالذكر أنه كلما امتدت فترة السداد كلما ارتفعت قيمة المبلغ الذي يدفع شهريا وتتيح الشركة أمكانية التقسيط في مدة سداد تصل إلى 5 سنوات.

ولايشترط دفع الجزء الأول عند استلام السيارة وتصل قيمة الجزء الأخير من سعر هذه السيارة إلى مبلغ 57.440 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس آل ديزل 2022

أن سيارة تويوتا برادو تي اكس آل ديزل من شركة عبد اللطيف تصل القيمة المالية التي تدفع لها شهريا إلى 3.224 ريال سعودي

والقيمة المالية للجزء الأخير من سعر السيارة يصل إلى 64.480 ريال سعودي وقيمة السيارة إجماليا 161.200 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022