اسعار سيارات كيا بالسعودية بجميع فئاتها ومواصفات كيا تيلورايد 2021، سعر سيارة كيا بالسعودية هي من أهم الموضوعات التي تشغل بال السعوديين، حيث أن سيارات كيا هي أنواع السيارات التي يهتم بها الشعب السعودي بسبب سرعتها وتقنيتها العالية، وتعتبر هذه السيارة من أنسب السيارات التي تمشي في الرمال وعلى منحدرات الجبال، وتتحمل الكثير من مسافات السفر،ولذلك فهي من أفضل أنواع السيارات التي تستخدم في الذهاب إلى جميع المناطق الجبلية والصخرية، ويستخدمها الكثير من الحجاج في السفر والتنقل بكل سهولة.

اسعار سيارات كيا بالسعودية

تعتبر كيا من أفضل أنواع السيارات الحديثة، حيث أن سعر سيارة كيا بالسعودية كما يلي:

سعر سيارة كيا بيجاس 2022 بمبلغ 50 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سيراتو 2022 تتراوح من مبلغ 80 إلى 99 ألف ريال سعودي.

2022 تتراوح من مبلغ 80 إلى 99 ألف ريال سعودي. كما أن سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 بمبلغ 75 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا كرنفال بمبلغ 40 ألف دولار.

سيارة كيا تيلورايد 2021 تتراوح من مبلغ 120 إلى 160 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سيلتوس 2022 بمبلغ 85 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا ستينجر 2021 بمبلغ 160 ألف ريال سعودي.

أحدث مواصفات سيارات كيا بالسعودية

تتميز سيارات كيا بالكثير من المواصفات التي تجعلها من أهم السيارات المتداولة في جميع الأسواق المحلية والدولية، ومن أهم مواصفات سيارات كيا بالسعودية ما يلي:

سيارة كيا تيلورايد 2021