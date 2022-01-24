العملاقة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات وأسعار تنافسية

مواصفات واسعار سياره تويوتا تندرا من أبرز ما يبحث عنه جموع المشترين أو الراغبين في الحجز للسيارة من ماركة تويوتا تندرا، حيث تحمل تلك الشاحنة عددا من المواصفات التي تتيح أفضل نمط للقيادة مع قدرات تشغيلية فائقة الجودة بفضل ميكانيكا السيارة الأفضل والأكثر مواكبة وانطباقا مع المعايير العالمية للتصنيع للسيارات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بالشاحنة من الموديل الأشهر تندرا مع بيان أفضل العروض السعرية بالسوق المحلية:

مواصفات واسعار سيارة تويوتا تندرا

نتحدث عبر ما يلي عن المواصفات والقيم السعرية للسيارة تويوتا تندرا والتي تعد من بين أكثر موديلات السيارات شهرة، وهذا بفضل ما تمتلكه من تجهيزات قد حرصت الشركة العالمية وفريق التصنيع والتطوير فيها لتحديث موديلها وتجهيزاتها، ومن خلال الآتي نعرض أهم المواصفات للسيارة من نوع تندرا والتي تمتلك خصائص فريدة لمواصفاتها نذكر منها ما يأتي:

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا من أبرزها ما يأتي من تلك النقاط المقبلة:

السيارة تمتاز بامتلاكها لأفضل أنظمة التشغيل لمحرك السيارة والتي تتيح القوة والثبات العالي على أصعب الطرق.

السيارة نظام تشغيلها هو الدفع من النوع الرباعي للعجلات.

الكاميرات الاحتياطية تتوفر بموديل تندرا وتعد مدمجة بالمقصورة الداخلية.

تتوفر الكاميرا الخاصة بالرية الخلفية.

التقنية الخاصة بالتحكم من النوع الديناميكي متوفرة بالسيارة من الموديل تندرا.

التقنية الخاصة بالكشف الفوري عن النقط العمياء وجهاز الإنذار الذي يوجه لوجود حيوان أو وجود مشاه.

مميزات خرافية في السيارة

جهاز التحذير بشأن الاصطدام متوفر بالسيارة.

السيارة يتوفر بها النظام المطور للمكابح والذي

يوفر النظام المانع للانغلاق لمزيد من التحكم بسير السيارة على الطرق شديدة الوعورة.

العديد من الملحقات التي تتعلق بالترفيه خلال الرحلة بداخل السيارة ومن أبرز تلك الملحقات الشاشة بالمقاس سبعة بوصة، وكذلك توفر المداخل لليو إس بي والإي يو إكس.

السيارة بالمحرك الذي يبلغ من القوة ثلاثمئة واحد وثمانين حصان

العزم لدوران المحرك يصل للقيمة أربعمائة وواحد نيوتن لكل متر.

تكلفة الشراء للسيارة بالسوق العالمية

السعر لها بالسوق العلمية 33 ألف دولار الفئات الأعلى متوفرة بالسعر الذي بدايته 48 ألف دولار