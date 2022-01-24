عروض مميزة.. عروض تقسيط سيارات سوزوكي 2022 بدون كفيل في السعودية 1443

يتابع معكم ثقفني، جديد عروض سيارات بالتقسيط في المملكة العربية السعودية 1443-2022، حيث وكما عودناكم نوفر لكم دائما جديد العروض الخاصة بالسيارات لجميع محبي وعشاق ركوب السيارات الجديدة، وهنا نقدم لكم عرض خاص سيارة سوزوكي ديزاير2021 GL بالتقسيط وبدون كفيل، ويرغب شريحة كبيرة من المجتمع في الحصول على سيارات سوزوكي، حيث تعد من السيارات الرائدة والمميزة في المملكة، وتتوفر السيارة في العديد من معارض وشركات السيارات، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالسيارة، كما نتعرف على الدفعات الشهرية وثمن السيارة لذلك تابع حتى النهاية.

عروض سيارات سوزوكي من عبداللطيف جميل بدون كفيل

نتحدث عن العرض الجديد على سيارة سوزوكي، حيث يمكم لك الآن الحصول على السيارة وشراؤها بالتقسيط المريح، وذلك من معارض عبد اللطيف جميل والذي تنتشر معارضه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتميز العرض بأنك تستطيع شراء السيارة بدون كفيل كما أن الدفعة الشهرية تعد مناسبة لجميع العملاء والزبائن، وقد أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن عرض على سيارة سوزوكي ديزاير 2021 GL، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة نجو 787 ريال سعودي، وفترة السداد تصل إلى نحو 60 شهر، فيما يصل سعر السيارة إلى 38 ألف و534 ريال سعودي، ويعد هذا العرض مميزا للكثير من محبي سوزوكي.

مميزات عرض سيارات سوزوكي تقسيط من عبداللطيف جميل

هناك الكثير من المميزات التي توفرها شركة عبد اللطيف جميل على سيارات التقسيط، حيث يتم إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إدارية، أيضا لن تحتاج إلى دفع دفعة أولى، ولعل أهم الميزات التي يرغب فيها الكثير من العملاء هو عد الحاجة إلى كفيل، حيث توفر لكم الشركة ضمن هذا العرض إمكانية شراء السيارة بدون كفيل، كما أن معاملات شركة عبد اللطيف تسير وفقا للشريعة الإسلامية، ونعتقد بأن هذه الميزات كافية لجذب الكثير من العملاء إلى معارض الشركة، حيث تهتم الشركة بشكل كبير في العملاء.

عروض تقسيط سيارات سوزوكي 2022